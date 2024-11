I 10 tipi di persone che devi allontanare se ti vuoi bene: lo dice la psicologia

Se vuoi stare bene e vivere serenamente devi assolutamente allontanare questi 10 tipi di persone: lo rivela la psicologia.

Nella vita di tutti i giorni siamo circondati da persone con le quali instauriamo diverse dinamiche sociali. Ciascuna di queste ovviamente può influire in modo diverso sulla nostra vita. Il loro atteggiamento, in particolare, può farci sentire sicuri e protetti oppure a disagio, tanto da manifestare un vero e proprio malessere.

Ecco perché secondo la psicologia per stare bene e vivere serenamente dovremmo circondarci solo ed esclusivamente di persone positive e, di contro, cercare di allontanare subito queste 10 tipologie di persone. Ne va della nostra salute!

I 10 tipi di persone che devi allontanare per vivere bene

Ogni giorno, in casa e sul lavoro, è importante circondarsi di persone che ci facciano sentire bene. Purtroppo, però, è piuttosto comune incorrere anche in soggetti che a lungo andare possono far nascere in noi un vero e proprio malessere. Ovviamente bisogna sempre tenere conto che quando un rapporto non funziona ogni parte coinvolta ha la sua dose di responsabilità. In generale, però, se vuoi evitare simili situazioni dovresti cercare di allontanare questi 10 tipi di persone. Lo dice la psicologia.

Soggetti con tratti narcisisti: mettono al centro sempre e solo loro stessi. Gli altri hanno la sola funzione di gratificarli. Persone noiose: magari non sono noiose in assoluto, ma solo per noi. In ogni caso avere una relazione con un soggetto simile non è positivo. Manipolatori: sono molto abili a rigirare le carte in tavola a loro piacimento. Di solito tendono a far sentire gli altri in colpa e sanno essere molto persuasivi. Bugiardi: non è difficile capire perché non dovremmo circondarci di persone che mentono di continuo. Esse distorcono la realtà in base ai loro desideri e sarebbero pronte a tutto pur di ottenere ciò che vogliono. Prepotenti: non si preoccupano degli altri, né tanto meno di far loro del male. L’unico obiettivo è ottenere ciò che vogliono a qualunque prezzo. Egoisti: sono sempre concentrati su loro stessi e non si preoccupano degli altri. Per questo gruppo di persone le scelte altrui non contano. L’importante è che gli altri si adattino a loro. Opportunisti: sembrano buoni e cari, ma il loro obiettivo è solo quello di raggiungere i propri scopi approfittandosi degli altri. Ipercritici: sono i cosiddetti criticoni, ovvero coloro che hanno sempre una buona parola per tutto e tutti. Tendono a giudicare negativamente ogni comportamento altrui. Vanno ben oltre il semplice parere personale perché sfociano sempre nel giudizio. Vittime croniche: non si assumono mai le proprie responsabilità e si lamentano sempre. Soggetti con disturbi antisociali della personalità: mancano di empatia e ambiscono soltanto alla conquista del potere da esercitare a proprio vantaggio.

Per quanto sia impossibile allontanare del tutto queste persone è bene perlomeno saper riconoscere i segnali per evitare di andare incontro a spiacevoli esperienze.