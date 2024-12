I 15 oggetti presenti in casa che trascuriamo di pulire e poi si infestano di germi e batteri

Ci vuole sempre molta attenzione in casa anche perché questi oggetti non li puliamo praticamente mai. Ecco di quali parliamo, prendi nota!

Quando ci dobbiamo occupare della casa ci sono tantissimi lavori da fare come pulire, lavare, stirare, igienizzare, insomma non si finisce praticamente mai. Nel mentre, ovviamente, ci dobbiamo occupare anche della famiglia e della cena! Può quindi capitare di non pulire o meglio di non dare la giusta importanza a questi oggetti.

Sono ben 15 che non vengono puliti con attenzione ma che possono essere un vero e proprio ricettacolo di batteri. Di quali stiamo parlando? Scopriamolo insieme e mettiamoci subito a pulirli, siamo certi che da adesso in poi non li dimenticheremo.

Oggetti sporchi che tutti dimentichiamo di pulire

Nelle nostre abitazioni ci sono tantissimi oggetti di ogni genere, dai soprammobili a cose che veramente ci servono. Unico neo, dovremmo sempre pulire tutto con la massima attenzione perché potrebbero esserci germi. In alcuni casi, come quelli che vi stiamo per mostrare, ci sono oggetti al quale non pensiamo.

Si perché non sono così evidenti e di conseguenza non diamo loro le giuste cure ma possono accumulare molti germi e batteri. Iniziamo subito dicendo che il telecomando viene toccato da tutti i componenti della famiglia ma quante volte lo puliamo correttamente?

Altro dettaglio che tutti dimentichiamo nelle pulizie sono gli interruttori della luce e le maniglie delle porte. Sono un punto costante di accumulo per i germi. Anche gli smartphone ed i tablet. Nessuno mai li disinfetta periodicamente vero? Stesso discorso per la tastiera del computer o il mouse.

La spugna per lavare i piatti della cucina poi è un vero e proprio ricettacolo di batteri, ricordiamoci che la utilizziamo per togliere gli scarti dei piatti. Non potevano mancare nella nostra lista anche i tappetini del bagno cha assorbono umidità e sono il luogo perfetto per muffe e batteri.

Ogni quanto pulisci i cucini ed i materassi? Loro sono amati dagli acari della polvere, oltre che dalle cellule morte del nostro viso. Per non parlare poi della ventola del condizionatore d’aria. I filtri vanno puliti periodicamente per non rischiare anche problemi di salute, specialmente se soffriamo di asma.

Le borse della spesa riutilizzabili le pulisci? Al loro interno trasporti il cibo ma confessa non lo hai mai fatto! Se hai un animale domestico dovresti pulire i suoi giocattoli periodicamente. Rubinetti e soffioni della doccia rientrano nel tuo elenco delle pulizia? Anche le tende e le tapparelle? Sai che sono il luogo ideale degli acari della polvere. Forse è giunto il momento di pulirli con cura.

Parliamo poi del frigorifero come maniglie e guarnizioni, molto spesso tocchiamo tutti con le mani sporche! Spazzolino e porta spazzolino si trovano in bagno e andrebbero puliti quasi tutti i giorni. Ultimi oggetti che nessuno pulisce ma sono un vero e proprio ricettacolo di germi sono le chiavi ed i portafogli!

Adesso che conosci tutti questi oggetti e molto probabilmente non hai mai pulito uno di loro, come tutti noi, è giunto il momento di mettersi all’opera. Iniziamo subito.