I 5 consigli infallibili per una apparecchiare una bella tavola di Natale

A Natale si possono stupire i propri ospiti sia con i piatti che con una bella tavola. Ecco 5 consigli per prepararla.

Manca davvero poco a Natale e ormai la maggior parte delle persone hanno già preparato l’albero, allestito il presepe e abbellito le proprie case e balconi con luci, ghirlande e palline. In tanti hanno già buttato giù quello che sarà il menu della vigilia e di Natale ma in molti stanno cercando ispirazioni creative per apparecchiare la tavola.

Questa non deve essere caotica ma elegante, sobria e allo stesso tempo festosa. Ecco dunque 5 consigli infallibili per allestire una bella tavola di Natale.

5 consigli per apparecchiare la tavola di Natale

A Natale, più che in altri momenti dell’anno, si vuole che sia tutto perfetto quando si hanno ospiti a casa. Che sia durante la cena della vigilia o il pranzo del 25 dicembre, oltre a servire piatti raffinati, si vuole stupire i propri amici e parenti con una tavola bella ed elegante.

Per prepararla in grande stile, basta seguire 5 semplici consigli:

Utilizzare una bella tovaglia: è sufficiente usarne una bianca o, se non si ha a disposizione, va bene anche un lenzuolo bianco. In alternativa può andare bene un runner dorato o delle tovagliette da colazione a fantasia. Mantenere l’armonia fra i colori: se si sceglie una tovaglia colorata, cercare di rimanere sulla stessa gamma di colori per stoviglie e accessori, senza aggiungere altre tonalità. Ad esempio un bell’accostamento può essere blu, bianco e dorato. Sbagliato invece l’abbinamento rosso, verde e dorato che risulterebbe troppo azzardato. Aggiungere candele per creare atmosfera: un bicchiere o un portacandele, ma anche ghirlande a Led sono un’ottima idea per far brillare tutti gli elementi sulla tavola di Natale e per creare un clima festoso. Aggiungere oggetti decorativi in oro e argento: come palline sparse, ghirlande o altro per dare un tocco di luce e di festa alla tavola. Giocare con le altezze: candelabri, portacandele, bicchiere, caraffe di altezze varie danno un bel movimento alla tavola che sembrerà viva e ancora più gioiosa.

Seguendo questi 5 consigli si potrà creare una tavola di Natale gioiosa e bella, che stupirà i propri commensali. Nulla è mai eccessivo, se non azzardati di colore troppo azzardati e gamme di colore che possono solo infastidire alla vista. Per il resto una bella tovaglia, stoviglie e posate di qualità e accessori natalizi renderanno la tavola di Natale bella da vedere e da vivere con chi si ama.