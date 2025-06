I tuoi capelli si rovinano in estate? Ecco 2 trucchi sottratti ai parrucchieri per averli sempre perfetti

Tra vento, salsedine e acqua di mare, l’estate è micidiale per la salute dei tuoi capelli. Proprio per questo, devi imparare a proteggerli. Se seguirai i trucchi che sto per dirti, vedrai che saranno sempre belli e luminosi. Sei pronto a scoprire di cosa sto parlando?



Colore sbiadito. Punte rovinate. Secchezza generale. Questi sono solo alcuni dei problemi a cui va incontro la chioma di tutte durante la stagione estiva.

La chiave per raggirarli? Cura e prevenzione. A breve sto per svelarti come far sì che i tuoi capelli non si rovinino più in estate. Cominciamo.

2 trucchi per capelli sempre belli e luminosi, anche in estate

Uno dei trucchi più amati dai parrucchieri – specialmente per i capelli secchi o colorati – è l’impacco pre-shampoo a base di burri vegetali, come il burro di karité o il burro di mango. Questo trattamento, applicato sui capelli asciutti prima del lavaggio, permette di nutrire in profondità senza appesantire le lunghezze.

La cosa bella è che lo si può fare anche in casa. Questo segreto sottratto ai parrucchieri farà una differenza incredibile, proprio come è accaduto con me. È un rimedio a cui non rinuncio quasi mai durante la stagione estiva e che mi ha aiutato anche contro i danni da decolorazione.

Applica una noce di burro vegetale, come quello di karité o di mango, distribuendolo uniformemente sulle lunghezze, evitando accuratamente le radici. Per facilitare l’applicazione, scaldalo leggermente tra le mani fino a renderlo più morbido. Una volta coperti i capelli, avvolgili in un asciugamano tiepido oppure utilizza una cuffia da doccia: il calore aiuterà il prodotto a penetrare meglio nella fibra capillare.

Lascia agire per almeno 30 minuti, ma se hai più tempo a disposizione, puoi prolungare il trattamento per un effetto ancora più nutriente. Infine, lava i capelli con uno shampoo delicato, preferibilmente privo di solfati, per non vanificare i benefici dell’impacco.

L’altro trucco invece è più famoso: acqua fredda e aceto di mele per risciacquare. Questo rimedio rende i capelli lucidissimi. L’unico problema, almeno per quanto mi riguarda, è l’odore assunto dopo dalla chioma. Si tratta dell’unico motivo per cui preferisco altri trucchi, come quello di cui ti ho parlato sopra.

Un altro segreto per una chioma ben nutrita in estate? Beh, applicare SEMPRE lo spray termoprotettore prima di usare la piastra o il phon. Così dirai addio alle punte rovinate e anche in estate i tuoi capelli saranno spettacolari come sempre!