Il liquido freni auto va sostituto in una precisa data: se non lo fai il pedale non funzionerà

Fare la giusta manutenzione alla propria auto è fondamentale sia per questioni di sicurezza che per la durata: attenzione al liquido dei freni.

Trattare le proprie cose con la giusta accortezza dovrebbe essere buona norma, ma non sempre tutti lo fanno. Ciò non soltanto comporta un approccio anti-spreco nei confronti delle cose, ma aiuta anche a prolungarne la vita. Prendiamo ad esempio l’automobile: una macchina necessita di una manutenzione accurata per dare il meglio di sé. La giusta manutenzione, inoltre, può risultare determinante quando si parla di sicurezza.

E allora perché non tutti sono consapevoli di come trattare la propria auto? Tra i vari aspetti della manutenzione, uno dei più importanti che è anche uno dei più trascurati è spesso il sistema frenante, in particolare il liquido dei freni. Ciò è paradossale, soprattutto se si considera l’enorme importanza che i freni hanno per la sicurezza in macchina.

Il liquido dei freni va sostituito, altrimenti rischi di non riuscire a frenare bene: ogni quanto va fatto?

Il liquido dei freni è un componente che gioca un ruolo cruciale nel funzionamento del sistema di frenata. Esso è responsabile di trasmettere la forza esercitata sul pedale del freno ai dischi o ai tamburi, garantendo una risposta rapida ed efficace del veicolo. Tuttavia, con il tempo e l’uso, il liquido tende a degradarsi, perdendo progressivamente le sue proprietà chimiche e fisiche.

Il liquido andrebbe sostituito ogni circa 2 anni, indipendentemente dai chilometri percorsi. Alcuni produttori, inoltre, indicano un intervallo di chilometraggio tra i 40mila e gli 80mila km entro cui cambiare il liquido, a prescindere dal tempo trascorso.

Una delle principali cause di deterioramento del liquido dei freni, infatti, sta nella sua natura igroscopica, ovvero la capacità di assorbire umidità dall’ambiente. Anche se il sistema frenante è sigillato, tracce di umidità possono infiltrarsi e accumularsi nel liquido. Questo aumento del contenuto d’acqua ne riduce il punto di ebollizione e lo rende meno efficace in situazioni di frenata intensa o prolungata.

Durante i controlli periodici, dunque, è importante verificare il livello e la qualità del liquido, assicurandosi che sia limpido e privo di contaminazioni. In caso contrario, è necessario procedere immediatamente alla sostituzione per mantenere l’efficienza del sistema frenante e la sicurezza generale del veicolo.