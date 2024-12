Il Ministero della Salute richiama formaggio: contaminato da Escherichia Coli

Massima attenzione per il prodotti che è stato richiamato dal Ministero. Entriamo nel dettaglio del formaggio pericoloso. Non sottovalutiamo assolutamente il problema.

Molto spesso il Ministero della Salute deve intervenire per richiamare dei prodotti che hanno avuto alcuni problemi nella produzione. Possono essere alimentari ma anche per la casa. Insomma i controlli avvengono su tutto, ovviamente a campione. Quando parliamo di problematiche che riguardano il cibo vige la massima attenzione.

Noi oggi ti vogliamo indicare un formaggio famoso che è stato richiamato. Verifichiamo bene tutti i dati e controlliamo se é presente in casa. Qualora fosse vi diciamo anche come comportarvi in merito.

Formaggio contaminato da Escherichia Coli, attenzione

Sappiamo molto bene che il Ministero della Salute ha la funzione, tra le altre cose, di controllo e monitoraggio dei prodotti che possono causare problemi alla salute. Motivo per il quale questo prodotto viene ritirato e si consiglia di non consumarlo per la presenza di Escherichia Coli, come indicato precedentemente.

La nota è di alcuni giorni addietro e fa riferimento ad un formaggio in particolare a marchio Tessaro. Il nome per la vendita è Form. Il saporito di M.l.c Quarto. Il produttore ed il luogo dello stabilimento sono Caseificio sociale Predazzo e Moena, l’indirizzo dello stabilimento è: via Fiamme gialle, 48 – 38037 a Predazzo.

Per quanto riguarda i lotti che vengono ritirati, nella nota diffusa ai legge che sono BT2331224 e BT040125. La scadenza di questi prodotti é tra il 23/12/24 ed il 4/01/25. Attenzione anche alla grafica che ha uno sfondo rosso con dei disegni gialli, facilmente riconoscibili, come vediamo anche dalla fotografia.

Ma quali sono i rischi per la presenza di Escherichia Coli? E’ un batteria che provoca questi possibili problemi ovvero crampi addominali, diarrea acquosa o emorragica, nausea e febbre. Sintomi che possono essere di breve durata ma in soggetti fragili possono diventare molto seri.

Si ricorsa che i bambini sotto i 5 anni e le persone immunodepresse non dovrebbero consumare formaggi crudi perché possono incorrere nella sindrome emolitico-uremica (SEU). Oltre a queste effetti possiamo incorrere in una disidratazione severa per via della diarrea o in un sepsi, ovvero una infezione sistematica.

Altri tipi di infezione con quella delle vie urinarie è possibile ma meno frequente. L’escherichia copi si potrebbe, poi, diffondere dall’intestino ad altre parti del corpo. Quindi controlliamo di non averlo in casa, e se al contrario c’è ed appartiene a uno di questi due lotti riportiamolo dove lo abbiamo comprato, anche se non abbiamo lo scontrino, e ci verranno restituiti i soldi o cambiato il prodotto.