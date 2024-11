Il mio profumo non durava e non lasciava la scia: finalmente ho scoperto perché e risolto il problema in pochi secondi

Quanto dura esattamente una fragranza profumata? Perché certe volte, il profumo, subito dopo essere stato spruzzato, sembra svanire?

I profumi non sono quasi mai a buon mercato, e dopo averli usati si vorrebbe che la loro fragranza durasse il più a lungo è possibile. Certi deodoranti per il corpo promettono di durare dodici o persino ventiquattro ore, ma dopo pochi minuti sembrano già coperti da altri odori o svaniti.

Purtroppo non è semplice stabilire quanto dura il profumo sulla pelle. Il problema non sta solo nel prodotto, cioè nei suoi ingredienti base. Bisogna considerare altri aspetti. Risolto il motivo per cui i profumi sembrano svanire sempre troppo presto, verrà poi il momento di mettere in atto delle contromisure.

Fondamentalmente, però, è inutile azzardare alcuna strategia se non si è prima isolata la vera causa della dissipazione precoce della profumazione. In questo senso è utile sapere che un profumo può durare meno del previsto anche in base a delle ragioni soggettive. Come per esempio il pH della pelle o il sudore. Quando d’estate fa più caldo e si suda di più è normale che il profumo sembri svanire (tecnicamente, evaporare) in pochi attimi.

Profumo che non dura sulla pelle: come e perché è possibile intervenire

Il calore è un problema relativo: se non è eccessivo, aiuta il profumo. Infatti anche d’inverno non si è al riparo, perché il profumo può svanire pure a causa dello sfregamento della pelle con i vestiti. Ecco, conoscendo queste cause si può provare a far qualcosa. Ma cosa, di preciso?

Per far durare più a lungo un profumo è bene che la pelle sia ben idratata. Ecco perché i deodoranti sotto forma di crema sembrano più persistenti di quelli da nebulizzare. Anche con i profumi spray, però, si può intervenire. Per esempio applicando un po’ di crema idratante prima di spruzzare la fragranza, Così si potrà creare una base che aiuterà a trattenere il profumo, cioè a ridurre l’evaporazione.

La spruzzata va indirizzata sempre sui punti di pulsazione. Non a caso, quando si vuole saggiare una fragranza la si spruzza sui polsi. Ecco, quello è un posto opportuno dove usare l’essenza, insieme al collo, al retro delle orecchie e dietro le ginocchia. Sono tutti punti emanano calore e che quindi, naturalmente, diffondono la fragranza. Una cosa da non fare è strofinare i polsi dopo aver applicato il profumo. Così facendo si rompono le molecole della fragranza, facendola svanire più velocemente. Il profumo deve sempre asciugarsi naturalmente sulla pelle.

Il problema del profumo che svanisce troppo presto si può dunque risolvere con questi due trucchi: la crema e il non sfregare con le mani o i vestiti la zona dove il prodotto è stato appena spruzzato. Provateci subito!