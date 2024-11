Iliad rimette in campo una delle sue iconiche offerte: possono sottoscriverla tutti

Torna una delle più celebri offerte Iliad: possono sottoscriverla tutti, di quale si tratta.

Da quando gli smartphone sono diventati un’estensione del nostro braccio, gli operatori telefonici hanno ben pensato di dar vita ad un vasto catalogo di offerte che ci consentisse di avere a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno – giga, minuti, sms – ben consapevoli di quanto ci sentiremmo smarriti senza tali dispositivi. Iliad è sicuramente tra le aziende più competitive e note e, di recente, ha riportato in auge una delle offerte più apprezzate dai clienti.

Sono ormai diversi anni che la compagnia francese si è fatta largo sul territorio nostrano, mettendo a disposizione degli utenti prezzi degni di nota e servizi da non sottovalutare. E, proprio in questi giorni, una bella sorpresa è giunta inaspettata: torna una delle promozioni più amate, di quale si tratta?

Iliad, torna l’offerta più amata: tutti possono sottoscriverla

Siamo ormai abituati, ammettiamolo, a rimbalzare tra un operatore e l’altro, sempre alla ricerca della tariffa più conveniente. Oggi, a fare la differenza, è sicuramente l’accesso a internet, la qualità del segnale, indispensabili per navigare sul web ovunque ci troviamo. E, a quanto pare, Iliad questo lo sa bene.

La compagnia ha infatti deciso di rimettere in campo l’offerta mobile “Giga 120”. Come lascia intuire il nome stesso, per chi non l’avesse già incontrata in passato, si tratta di una promozione che offre la possibilità di utilizzare 120 giga di traffico in 4G. Ovviamente, a questo si sommano minuti ed sms illimitati, che, come ben sappiamo, fanno sempre comodo.

A questo punto viene da chiedersi, giustamente, quale sia il costo di una simile promozione. Ebbene, l’offerta ha un prezzo di 7,99 euro al mese. Non c’è da sorprendersi, dunque, se già in passato sia stata così tanto apprezzata dai clienti che, di sicuro, saranno ben felici di riscoprirla.

A quanto pare, infatti, tale promozione è “aperta a tutti”. Cosa significa? Che possono sottoscriverla sia i nuovi clienti provenienti da altri operatori, sia ex clienti che decidono di tornare a Iliad e, ovviamente, anche chi è attualmente cliente Iliad e dispone di un’offerta meno ricca ad un prezzo inferiore a 7,99 euro. Con tutte le informazioni disponibili, dunque, non resta che valutare il nostro piano tariffario e decidere se questa novità può fare al caso nostro.