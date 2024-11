In provincia di Roma c’è un McDonald’s in cui si vedono resti archeologici: spettacolare

Pochi lo sanno, ma in provincia di Roma si trova un McDonald’s in cui è possibile osservare dei bellissimi resti archeologici: esperienza unica

La maggior parte delle volte si sente parlare di McDonald’s, la nota catena americana di fast food ormai presente praticamente in tutto il mondo, per i suoi demeriti: il cibo spazzatura, la scarsa qualità dei prodotti, il legame con l’obesità ed altre patologie fisiche e quant’altro.

Bisogna tuttavia ammettere che negli ultimi anni il fast food si è anche distinto per una serie di iniziative positive. Inoltre, la qualità dei prodotti è andata incontro ad un notevole miglioramento, anche grazie ad una differenziazione in base al territorio e ad una ricerca più accurata e locale delle materie prime.

A tal proposito, vale la pena citare un’interessante ed importante progetto che ha coinvolto il McDonald’s di Marino, in provincia di Roma. Qui infatti, grazie ai finanziamenti di McDonald’s Italia, è ora possibile osservare i resti archeologici restaurati della via Appia Antica, la strada romana che collegava Roma e Brindisi.

In provincia di Roma c’è un McDonald’s in cui si vedono dei bellissimi resti archeologici

Come abbiamo anticipato, nel McDonald’s di Marino è oggi possibile osservare uno spettacolare sito archeologico. Grazie a due anni di lavori, finanziati da McDonald’s Italia con 300 mila euro e diretti dal coordinamento tecnico-scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, si può ammirare gratuitamente attraverso il pavimento di vetro di una sala del ristorante una parte della via Appia Antica.

Il ristorante di Marino si trova infatti lungo la strada romana che congiungeva Roma e Brindisi, in Puglia. Il sito archeologico comprende di fatto un tratto lungo 45 metri e tre sepolture. Anticamente il tratto di strada in questione collegava la via Appia alla città di Bovillae, dove ora si trova la frazione di Frattocchie.

La sua costruzione risale al II-I secolo a.C., tuttavia la pavimentazione è rimasta in buono stato perché la via andò in disuso tra il II e III secolo d.C., finendo sepolta sotto al terreno e alla vegetazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Graupera (@audentes_fortuna.iuvat)

Insomma, grazie al lavoro svolto da McDonald’s Italia, sia i clienti del ristorante sia i semplici visitatori possono fare un tuffo nel passato e nella storia passeggiando attraverso una galleria sotterranea allestita con pannelli didattici in italiano e in inglese. Un’esperienza davvero unica!