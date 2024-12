Incoraggia i bambini ad usare queste 10 parole

Come possiamo influenzare la piega che le nostre giornate prenderanno? Dicendoci queste 10 parole potremmo migliorare il nostro spirito.

La nostra mente e il nostro autocondizionamento hanno un potere fortissimo sulle cose. O meglio, sul modo in cui affrontiamo le cose. Non è raro sentirsi dire frasi quali “se vuoi, puoi”, oppure “basta volerlo”.

E se da una parte si tratta di luoghi comuni e frasi fatte (che ad alcuni potrebbero anche dar fastidio), dall’altra è anche vero che sottintendono una verità non trascurabile. Noi abbiamo il potere di influenzare il nostro approccio alle cose e dunque di migliorare il nostro rapporto col mondo.

Non a caso l’effetto pigmalione, anche noto come effetto Rosenthal, descrive proprio una condizione di profezia che si autoavvera. Se pensiamo che tutto andrà male, agiremo (anche inconsciamente) in modo da fare andare tutto male.

Inizia la giornata col piede giusto: ripetiti queste 10 parole-mantra

Questo effetto è però valido anche al contrario: se pensiamo che tutto andrà bene, probabilmente influenzeremo gli eventi in positivo. O quantomeno riusciremo ad approcciare eventuali intoppi a cuor leggero e in modo più ottimistico.

Stando agli psicologici, ad esempio, iniziare la giornata dicendosi queste 10 parole può aiutarci a migliorare le cose. E per questo è bene abituare i bambini a questo processo. 1) Grazie: esprimere gratitudine aiuta a sviluppare senso di umiltà e connessione. 2) Buongiorno: un augurio che ci pone in apertura nei confronti delle persone e delle cose.

3) Ti voglio bene: esprimere affetto nei confronti delle persone care aiuta a costruire un senso di appartenenza e di calore. 4) Speranza: esprimersi in termini di speranza per la giornata può aiutare a ottenere risultati positivi. 5) Sorridere: ricordarsi di sorridere ci aiuta a mantenerci ottimisti nei confronti della vita, inoltre sorridere scatena una serie di reazioni positive nel nostro corpo.

6) Credere: nel senso di credere in se stessi. Ciò ci aiuta a costruire fiducia nelle nostre capacità, aumentando la possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. 7) Felicità: i bambini tendono a concentrarsi sulle cose positive e per questo è più facile per loro sentirsi felici. In questo senso dovrebbero essere una fonte di ispirazione anche per noi adulti.

8) Coraggio: dirci coraggiosi può aiutarci ad affrontare le situazioni, anche quelle provanti, con più forza e con convinzione che riusciremo a superarle. 9) Gentilezza: dire “sarò gentile” aiuta i bambini a mettersi in connessione con gli altri, evitando atteggiamenti prevaricanti o egoistici. 10) Infine imparare: nel senso di “imparerò qualcosa”. Ciò migliorerà il nostro entusiasmo e la nostra curiosità nei confronti delle cose.