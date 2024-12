Incredulità a Uomini e Donne: Ciro Solimeno lascia il programma e non è l’unico

Si tratta di un altro ragazzo napoletano entrato da poco nel dating-show per conoscere meglio la tronista Francesca Sorrentino. Due settimane fa, fra i due, c’è stato un bacio. Ma adesso sembra che Francesco abbia perso interesse per la tronista: è stato infastidito dal fatto che la Sorrentino non ha occhi solo per lui. In pratica, Francesca è rimasta senza corteggiatori. Ma la tronista non ha abbandonato il trono: ne ha chiesti altri.