Infortunio Castellanos, quando rientra l’attaccante della Lazio

Che cosa si è fatto il giocatore biancoceleste. L’entità dell’infortunio di Castellanos in Lazio-Napoli ed i possibili tempi di recupero dell’argentino.

Taty Castellanos si è fatto male poco dopo la metà del primo tempo di Lazio-Napoli. La partita è finita 2-2, con i biancocelesti che non hanno demeritato e che hanno evitato alla squadra allenata da Marco Baroni di evitare una beffa immeritata. Ai punti infatti avrebbe meritato di più la compagine romana, contro un Napoli però in grande emergenza e che comunque stava riuscendo ad imporsi da grande squadra. La divisione della posta fa si che gli ospiti rallentino ancora nella loro corsa verso lo scudetto.

Per Conte ed i suoi giocatori si tratta del terzo pareggio consecutivo, secondo subito negli ultimi minuti. Tutti e tre i pari il Napoli li ha subiti poi con tiri precisissimi nell’angolo più lontano, imparabili per Meret come per qualsiasi altro portiere. Ma da un po’ non si vede più una squadra capace di dominare anche fisicamente e di sapere attaccare in maniera efficace. Il Napoli ha tirato molto poco in porta, pur tuttavia trovando due reti. Per la Lazio c’è un piccolo allungo sulla coppia di inseguitrici Juventus-Fiorentina. Castellanos e compagni consolidano il quarto posto, anche se per l’argentino c’è stata tanta sfortuna ieri.

Infortunio Castellanos, nelle prossime ore gli esami strumentali

El Taty è stato sostituito da Noslin, che non ha lasciato il segno così come fece proprio contro il Napoli in Coppa Italia a dicembre. In quella occasione agli ottavi di finale l’olandese siglò tre reti. Per quanto riguarda l’infortunio di Castellanos, il 26enne sudamericano di Mendoza è uscito addirittura in lacrime. E ha raggiunto immediatamente gli spogliatoi.

Castellanos si è fatto male all’adduttore sinistro, subito è parso che il suo inconveniente fisico è di natura muscolare. Entro lunedì 17 febbraio il calciatore verrà sottoposto agli esami strumentali del caso. Si teme però già che la Lazio possa perdere Castellanos come minimo per un mese.

L’impressione è che l’attaccante si sia stirato se non peggio, strappato. Ed in caso di stiramento di secondo grado o peggio sicuramente salterà le partite contro il Venezia, il Milan, l’Udinese ed il Bologna in campionato. E quella contro l’Inter al Meazza di fine febbraio per i quarti di finale di Coppa Italia.

Le prime stime non lasciano spazio all’ottimismo

Baroni ed i tifosi della Lazio sperano invece in uno stiramento di primo grado, cosa che comporterebbe una assenza di circa una ventina di giorni. Ma gli addetti ai lavori non sono così ottimisti per via di un dettaglio. Valentin Castellanos è stato visto a bordo della macchina elettrica in dotazione agli addetti della Lazio per farsi accompagnare dagli spogliatoi fino al parcheggio dello stadio Olimpico.

Segno che da solo non ce l’ha fatta a causa del dolore. Anche il Napoli ha dovuto rinunciare nei giorni scorsi a David Neres per un infortunio muscolare. L’assenza del brasiliano pesa moltissimo visto che fin qui è stato tra i migliori degli azzurri.