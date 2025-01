Instagram, non potrai più farlo: schermata nera, la novità che fa discutere

Il nuovo aggiornamento di Instagram fa discutere: una serie di funzionalità sono state eliminate, vedrai una schermata nera.

I ripetuti aggiornamenti di Instagram hanno ottimizzato progressivamente l’utilizzo dell’applicazione in tutto il mondo. Ogniqualvolta gli iscritti segnalavano un problema oppure una necessità, ecco che i vertici Meta si mettevano al lavoro per soddisfare le nuove esigenze della community.

Da qualche anno a questa parte, è qualcos’altro a preoccupare la comunità internazionale: la sicurezza dei minori e la pericolosa esposizione ai rischi del web. Il nuovo aggiornamento si concentra soprattutto su questo.

Instagram, gli utenti discutono sulla nuova funzionalità

Il nuovo aggiornamento di Instagram nasce come risposta delle crescenti preoccupazioni degli esponenti politici mondiali circa l’effetto dei social media su giovani e minori di 18 anni. Meta ha quindi previsto nuove funzionalità, volte non solo alla tutela dei soggetti fragili, ma anche a garantire la sicurezza di tutti gli iscritti.

Oltre alla possibilità di programmare l’invio dei messaggi di testo sulla piattaforma, i vertici aziendali hanno previsto una serie di risposte, soprattutto in riferimento al sextortion, una forma di coercizione che sfrutta materiale intimo inviato per ricattare la vittima.

In primo luogo, d’ora in avanti Meta avviserà gli utenti qualora apprenda che la conversazione si stia svolgendo in modo anomalo con un account straniero. In secondo luogo, come si legge nel comunicato ufficiale, “le immagini segnalate per nudità saranno sfocate per impostazione predefinita per gli utenti di età inferiore ai 18 anni”. Questo impedisce che soggetti malintenzionati acquisiscano facilmente materiale intimo per poterli ricattare.

Non è finita qui: un’altra funzionalità sta facendo discutere gli iscritti e riguarda gli scatti e video temporanei inviati in direct. “I contenuti multimediali che puoi visualizzare una sola volta, ora hanno il blocco degli screenshot” – inoltre la nuova impostazione notificherà al mittente il tentativo del destinatario di produrre un’istantanea della foto o del video. Meta ha appreso infatti che, la maggior parte delle volte, i contenuti temporanei vengono utilizzati per l’invio di materiale sensibile.

D’ora in avanti quel materiale verrà ufficialmente cancellato dopo la visualizzazione, senza possibilità di acquisirlo tramite screenshot. Il destinatario così si troverà una schermata nera. Meta sta lavorando per ampliare le funzionalità di parental control, consentendo così a genitori e tutori di proteggere gli adolescenti. Si tratta di una risposta necessaria, soprattutto in seguito alle accuse da parte della comunità internazionale, la quale imputava ai vertici Meta di dare priorità al numero di iscritti, piuttosto che alla loro sicurezza.