Invalidità e disabilità, circolare INPS comunica novità sulla visita di accertamento: cosa sapere

Il nuovo anno porta con sé delle novità anche in merito all’accertamento di invalidità e disabilità: scopriamo cosa c’è da sapere.

Nel 2025 sono previste numerose novità in ambito fiscale, dal momento che a partire dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Legge di Bilancio. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il governo ha attenzionato varie questioni, una tra tutte quella del sistema previdenziale e assistenziale.

E in effetti sulle casse dello Stato i contributi assistenziali, cioè quelli erogati nei confronti delle categorie fragili o degli invalidi, pesano enormemente. Ciò significa che questo meccanismo necessita di controllo e aggiornamento costante.

Nel 2025, ad esempio, sono previste alcune novità in merito all’accertamento dell’invalidità e della disabilità. Questa manovra ha lo scopo di semplificare i processi burocratici per i cittadini, nonché di snellire il carico di lavoro per la Pubblica Amministrazione.

Accertamento e revisione dell’invalidità: l’INPS deve attuare le direttive della Legge di Bilancio 2025

Ma di quali novità stiamo parlando? Ebbene, sul sito dell’INPS è possibile leggere il messaggio numero 188 del 17-01-2025, nel quale si riportano le nuove disposizioni da seguire in fase di accertamento dell’invalidità e di revisione della stessa.

Inoltre si riporta una distinzione tra patologie oncologiche e patologie non oncologiche. In particolare il processo di accertamento dell’invalidità dovrà avvenire in una sola visita. Nel messaggio si legge infatti quanto segue.

“L’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025”.

Per quanto riguarda i malati oncologici, invece, la Legge di Bilancio stabilisce che se la documentazione sanitaria è sufficiente gli accertamenti di revisione possono essere definiti sugli atti. Vale a dire senza la necessità che il malato si presenti a visita dalla commissione sanitaria. Nel caso in cui i documenti non fossero sufficienti, invece, gli interessati possono richiedere una visita diretta.

Tali manovre hanno lo scopo di facilitare il processo di riconoscimento dell’invalidità, che comporta una serie di benefici e agevolazioni. Questi ultimi possono dipendere da fattori quali il reddito del cittadino oppure la gravità della sua condizione di salute, per questo è necessario che l’INPS ne valuti la condizione tramite accertamenti accurati.