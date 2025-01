Invece di buttarle facci il detersivo: le bucce di limone possono farti risparmiare un mucchio di soldi

Scopriamo insieme come possiamo utilizzare le bucce di limone per realizzare qualcosa di completamente nuovo e che ci fa risparmiare. E’ davvero facilissimo.

In casa sappiamo bene che servono mille prodotti diversi per mantenerla pulita e profumata. Questo quindi implica che dobbiamo spendere dei soldi per comprare dei prodotti chimici che possono danneggiare l’ambiente ed in alcuni casi, anche dare problemi alla nostra pelle. Ma ecco che ci siamo noi a darvi una mano.

Si perché possiamo realizzare un detersivo in casa spendendo praticamente zero euro e facendo anche del bene all’ambiente che è già martoriato di suo. Siamo sicuri che ti abbiamo incuriosito, quindi scopriamo cosa fare e come.

Altro che scarto, le bucce di limone sono oro, ecco come!

Specialmente in questa stagione, dove la vitamina C è sempre poca, abbiamo in casa dei limoni. Li utilizziamo per il loro succo, oppure abbiamo utilizzato la loro scorsa, ma poca, per fare un dolce buonissimo. Ma noi oggi ti vogliamo dire che non devi mai e poi mai buttare le loro buccia. Sai il motivo?

Ti permettono di risparmiare moltissimo. Come riporta anche informe Brasil è un vero toccasana per il portafoglio e per l’ambiente, oltre che un validissimo aiuto con risultati che ti lasceranno senza parole. Ma come possiamo utilizzarle? In una padella mettiamo un litro di acqua e facciamola bollire. Non dobbiamo mettere nulla al suo interno.

Uniamo adesso le bucce di cinque limoni tagliate e metà e facciamo bollire a fiamma viva per qualche minuto. Trascorso questo tempo possiamo unire tre cucchiai di sale e due di bicarbonato. Attendiamo altro cinque minuti e poi possiamo togliere dal fuoco. Filtriamo il composto eliminando i semi e le bucce facendo attenzione a non scottarci.

Quando è tiepido uniamo anche una tazza di aceto bianco ed una tazza di detersivo liquido per i piatti. Amalgamiamo con molta attenzione e mettiamo il nostro composto, quando è freddo in un contenitore di plastica. Ecco che la nostra pozione magica per lavare i piatti, le piastrelle e tutte le superfici della cucina è pronta.

Il risultato super splendete ti lascerà senza parole. Come vedi, senza spendere ulteriori soldi hai un composto che puoi utilizzare in ben tre modi e che ti permette anche di non inquinare in modo particolare come accade con i prodotti commerciali. Oltre a far felice il tuo portafoglio, quindi che cosa chiedere di meglio? Siamo certi che da questo momento in poi metterai da parte le bucce del limone per realizzare il composto magico quando sta per terminare!