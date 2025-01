Juventus, dopo Kolo Muani e Alberto Costa è costretta al sacrificio: via subito Cambiaso

La Juventus si sta rinforzando con due colpi importanti come Kolo Muani e Alberto Costa, ma non si può prescindere alle uscite, Cambiaso sembra essere l’indiziato numero uno.

Non si può certamente dire che la prima parte di stagione della Juventus sia stata positiva, inutile girarci intorno. Tantissimi avevano grandi aspettative su Thiago Motta, convinti che lui potesse davvero riportare la squadra a competere ai suoi livelli, invece solo n Champions League si sono viste buone gare, mentre in campinoato i bianconeri sembrano essere afflitti da una “pareggite” che non ha fine.

Non può quindi che essere inevitabile provare a rinforzarsi nel mese di gennaio per raggiungere gli obiettivi prefissati e i colpi Kolo Muani e Alberto Costa vanno in questa direzione.

La scelta di puntare sull’attaccante del Paris Saint Germain è certamente strategica, troppo spesso, infatti, l’undici guidato dal brasiliano va in vantaggio, ma spesso viene rimontato, per questo aumentare le scelte nel reparto offensivo potrebbe essere importante per chiudere le partite. Il portoghese, che è un terzino destro di spinta, invece dovrebbe essere l’elemento ideale per rendere meno prevedibile la fascia con le sue sgroppate, anche se c’è chi teme sia da migliorare la sua capacità di dare una mano in fase difensiva.

Calciomercato Juventus: spazio alle cessioni dopo i rinforzi

Inserire nuove pedine in rosa a gennaio non è mai semplice, spesso si tratta infatti di giocatori che non riescono a trovare spazio nelle loro squadre, ma che sono convinti di poter fare bene in un’altra realtà se trovano qualcuno che sia disposto a dare loro fiducia. È comunque indispensabile riuscire a integrarsi con compagni e allenatore in tempi rapidi, visto che si è ormai arrivati nella fase decisiva della stagione. E le scelte di Kolo Muani e Alberto Costa fatte dalla Juventus vanno proprio in questa direzione.

Impossibile però non dare un occhio anche al bilancio, per questo non si può escludere una partenza, seppure dolorosa. In estate Thiago Motta ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno e di saper parlare chiaro con chi ritiene non faccia parte del suo progetto (su tutti vale l’esempio di Danilo, vicino alla rescissione), per questo ora l’esperienza potrebbe ripetersi.

L’indiziato numero uno a lasciare Torino sarebbe però un giovane che finora ha fatto bene e che potrebbe dare ancora tanto alla causa bianconera, ovvero Andrea Cambiaso.

Anche in questo caso si tratterebbe di una partenza che non può che fare rumore, nei primi mesi di questa annata lui ha dimostrato di poter dare tanto in una squadra che lotta per obiettivi importanti, solo un infortunio gli ha impedito di essere continuo come avrebbe voluto.

Tra i club che hanno messo gli occhi su di lui ci sarebbe il Manchester City, che si starebbe già muovendo su suggerimento di Pep Guardiola, uno che non è secondo a nessuno quando si tratta di scovare talenti. Del resto, i “Citizens” fino ad ora hanno vissuto dei mesi caratterizzati da troppi alti e bassi, guardare al futuro con una pedina come lui può essere ideale.

Almeno per ora, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ gli inglesi non avrebbero ancora avanzato una proposta ufficiale per il suo cartellino, ma difficilmente all’ombra della Mole accetterebbero una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.

Se la sua cessione andasse in porto la Juventus avrebbe la possibilità di fare comunque un’ottima plusvalenza, avendolo acquistato nel 2022 a 12 milioni di euro (nella scorsa stagione era poi in prestito al Bologna), anche se certamente si tratterebbe di una perdita importante per l’allenatore, che ha dimostrato di saperlo valorizzare al meglio. Tutto è comunque ancora aperto, ma il calciomercato attuale invita purtroppo a non affezionarsi troppo a chi scende in campo, a volte devono arrivare delle decisioni dolorose ma necessarie.