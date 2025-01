Kate Middleton prima di sposare William: retroscena sorprendente e inaspettato sul suo passato

Una donna che è diventata il simbolo di una nazione ma sai che cosa faceva prima di diventare la moglie di William? Scopriamolo insieme e rimarrete senza parole!

Quello che si è appena concluso è stato un anno veramente durissimo per Kate Middelton. Ha annunciato di avere un tumore, dopo tante voci che circolavano ed ha dovuto affrontare la chemioterapia. Ma fortunatamente tutto sta andando per il meglio come lei stessa ha dichiarato ai media. Noi oggi non ti vogliamo però parlare di questo momento buio ma di altro.

Si di quello che faceva la bellissima ed amata Kate prima di conoscere e sposare il marito William. Siamo certi che non crederai ai tuoi occhi quando lo leggerai. Quindi, siamo certi di aver stuzzicato la tua curiosità e ti diciamo di leggere le prossime righe!

Kate Middelton il retroscena dal passato che non ti aspetti

La vita privata di Kate ha preso una piega completamente diversa nel momento in cui ha incontrato il principe William. I due giovani frequentavano la stessa università e dopo alcuni momenti di incertezza si sono fidanzati ufficialmente. Tutti noi poi conosciamo la loro relazione che spesso fa sognare tutti perché sembra uscita dalle favole.

Ma in pochissimi sono a conoscenza che Kate Middelton, prima di entrare in modo ufficiale a corte, ha svolto alcuni piccoli lavori. Ad oggi è una filantropa ed attivista per la salute mentale dei bambini ed i loro diritti. Una mamma a tempo pieno dei suoi tre bambini. Ma che cosa ha studiato all’università?

Storia dell’Arte all’Università St Andrews in Scozia, motivo per il quale ha cercato di portare avanti la sua passione per il viaggio. Ha sempre amato fare sport e non stare praticamente mai ferma, ha iniziato ad allentare un po’ tutto quello che faceva solamente dopo il matrimonio reale. Ma pochissimo tempo prima di andare all’università ha lavorato come mozzo all’Ocean Village Marina di Southampton.

A fare questa incredibile rivelazione è stato un suo ex collega, Cal Tomlinson, che, intervistato dall’autrice della biografia Kate: The Future Queen Katie Nicholl. Ma quale ruolo ricopriva? Pulire e sistemare le barche che erano ormeggiate nel molo. Un lavoro faticoso ma dal quale Kate non si è mai e poi mai tirata indietro.

Una volta iniziata l’università ha cambiato lavoro ed ha iniziato come cameriera e poi come junior accessory buyer per il brand Jigsaw. Nel 2007 è tornata a casa ed ha aiutato nella gestione dell’azienda di famiglia Party Pieces. Quindi una donna che non si è mai e poi mai fermata facendo anche dei lavori che non ti saresti immaginato!