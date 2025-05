La conferma è terribile: usare Brufen aumenta il rischio di infarto

Avete presente il Brufen, il medicinale che sembra combattere ogni tipo di male? Ci sono delle cose che dovreste sapere prima di assumerlo.

Il Brufen è un medicinale che viene assunto davvero molto spesso per via della sua funzione antinfiammatoria, infatti aiuta soprattutto quando si hanno dei dolori o semplicemente sale la febbre. Si può utilizzare anche per i dolori mestruali, quelli muscolari o quando si ha una semplice emicrania o un mal di denti così tanto insopportabile da aver bisogno di un farmaco. Insomma, sembra davvero la soluzione ad ogni tipo di male, dunque è importante sapere una una cosa: si può assumere così tanto spesso senza rischi? Cerchiamo di approfondire insieme.

Partiamo dal presupposto che ogni tipo di farmaco non va assunto troppo spesso, l’abuso fa male in qualsiasi caso, può portare ad una dipendenza o a una sorta di assuefazione. Può capitare, infatti, che prendendo troppe volte un medicinale, smette di fare effetto. Ma ci sono altri rischi più seri a cui si può andare incontro, forse proprio per questo motivo viene consigliato sempre di leggere attentamente il foglio illustrativo o comunque di consultare un medico prima di assumere un determinato farmaco.

Il Brufen è davvero pericoloso? I rischi impensabili

Ci sono dei rischi appunto che vanno presi in considerazione e che sono strettamente legati a quello di cui stavamo parlando poco fa, ovvero l’abuso di farmaci. Infatti il Brufen se viene assunto a dosi elevate, o comunque per dei periodi di tempo molto lunghi, possono portarti incontro ad un infarto. A questo punto viene naturale domandarci cosa fare per evitare che accada qualcosa del genere: in realtà è molto semplice, infatti basta usarlo in modo corretto e i rischi diminuiscono. Ogni farmaco in realtà può portare a dei rischi, può avere delle conseguenze o delle controindicazioni, ma ci sono altri che sono decisamente molto più “delicati” di altri.

C’è una cosa importante di cui tenere conto, che i pazienti con patologie cardiovascolari dovrebbero stare più attenti o addirittura ricorrere ad una alternativa. Sono loro le principali “vittime”, quelle che rischiano maggiormente di avere un infarto. Bisogna fare estrema attenzione e, in ogni caso, è consigliabile consultare il proprio medico proprio per evitare di andare incontro ad un rischio così grande che potrebbe compromettere seriamente la vita del paziente.