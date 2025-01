È quasi tempo di rinite allergica, ma non ricorrere ai farmaci: come prevenirla o combatterla con rimedi naturali

Questi rimedi naturali sono un vero toccasana per la rinite allergica. I sintomi non saranno più un problema.

La rinite allergica, ogni primavera, colpisce tantissime persone. L’intensità può variare, ma il suo impatto nella vita quotidiana non deve essere trascurato. Ci sono persone che si trovano a combattere costantemente contro i sintomi. I pollini, in individui predisposti, sono in grado di causare rinorrea, starnuti e prurito al naso.

Per evitare che ogni passeggiata al parco si trasformi in una lotta, è possibile ricorrere ad alcune soluzioni. I medici hanno la facoltà di prescrivere dei farmaci efficaci, tuttavia, esistono dei rimedi naturali in grado di limitare notevolmente la manifestazione dei disturbi.

Contrastare la rinite allergica con i metodi naturali: questi funzionano davvero

Molte persone adorano la primavera. Le giornate diventano più lunghe, la natura si risveglia e le temperature si alzano. Purtroppo, per coloro che soffrono di rinite allergica, ci sono anche dei lati negativi. La diffusione dei pollini, soprattutto nelle giornate ventilate, è in grado di riacutizzare i sintomi assopiti da tempo. Si tratta di una reazione allergica in grado di irritare le mucose nasali.

I sintomi variano da persona a persona, però, tra i più comuni ci sono: naso che cola, prurito, starnuti, lacrimazione eccessiva, congestione nasale e mal di testa. Colpisce adulti e bambini e non sempre è facile da controllare. Il medico di famiglia può consigliare dei farmaci in grado di contrastare i fastidi. Spesso, per esempio, vengono prescritti degli antistaminici.

Ovviamente, tali terapie non sono esenti da effetti collaterali. Per questo motivo, quando la situazione lo permette, può essere utile ricorrere all’utilizzo di alcuni rimedi naturali. Eccone alcuni davvero utili:

Lavaggi nasali con acqua salina : servono a ridurre la presenza degli allergeni e a combattere l’ostruzione nasale. Sarà più facile respirare e la mucosa resterà idratata

: servono a ridurre la presenza degli allergeni e a combattere l’ostruzione nasale. Sarà più facile respirare e la mucosa resterà idratata Assumere vitamina C : la sua presenza aiuta a rafforzare il sistema immunitario e, quindi, a contrastare la produzione di istamina. Si può trovare in tantissimi alimenti, gli agrumi, i kiwi, i pomodori e i peperoni ne sono ricchissimi

: la sua presenza aiuta a rafforzare il sistema immunitario e, quindi, a contrastare la produzione di istamina. Si può trovare in tantissimi alimenti, gli agrumi, i kiwi, i pomodori e i peperoni ne sono ricchissimi Ricorrere ad alcuni estratti erbali : il ribes nero, per esempio, stimola la produzione di cortisolo, supporta il sistema immunitario e abbassa il livello di infiammazione. Anche quelli di perilla e echinacea sono efficaci

: il ribes nero, per esempio, stimola la produzione di cortisolo, supporta il sistema immunitario e abbassa il livello di infiammazione. Anche quelli di perilla e echinacea sono efficaci Assunzione di Omega-3 e antiossidanti: un buon equilibrio tra queste sostanze può ridurre le manifestazioni allergiche

Prima di interrompere la terapia in atto, è necessario parlarne con il medico di base. Inoltre, le donne incinte e le persone con determinate patologie non possono ricorrere al fai-da-te. Un consulto preventivo è indispensabile.