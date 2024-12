La formazione tipo dei calciatori in scadenza a giugno 2025: 4-3-3 da urlo, vincerebbe la Champions

Sono diversi i calciatori il cui contratto con i rispettivi club scadrà a giugno del 2025: la formazione tipo che potrebbe vincere la Champions League. Entriamo nel dettaglio.

La stagione 2024/2025 è entrata ormai nel vivo e quasi tutti i campionati europei sono ad un passo dal giro di boa. Intanto, le società stanno già valutando le mosse da mettere in atto durante la finestra di calciomercato invernale, che si aprirà a gennaio, per puntellare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Non solo, già a partire da gennaio, i club potranno accordarsi con i vari giocatori in scadenza per ingaggiarli a parametro zero. La lista dei calciatori, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, è ricca di fuoriclasse che ancora non hanno trovato un’intesa con le rispettive società per il rinnovo.

Calciomercato, la formazione tipo dei calciatori in scadenza nel 2025

La lista dei potenziali svincolati dal 1° luglio 2025 è lunghissima e comprende dei giocatori “di lusso” che potrebbero decidere di accordarsi con altre società già nei prossimi mesi. Un’opportunità ghiotta per i vari club potrebbero accaparrarsi dei fuoriclasse a parametro zero pe puntellare le rose in vista prossima stagione, già con diversi mesi di anticipo.

In base al valore del loro cartellino, secondo i dati del sito specializzato Transfermarkt, abbiamo stilato una formazione ipotetica dei migliori calciatori in scadenza. Una rosa da sogno considerati i nomi presenti che potrebbe sicuramente competere per la vittoria della Champions League. Tra i pali troviamo, Alex Meret, l’estremo difensore del Napoli il cui futuro è in bilico e che potrebbe lasciare la squadra partenopea in estate.

La linea difensiva della formazione tipo dei potenziali svincolati è composta da Alexander Arnold (Liverpool), ad oggi il calciatore in scadenza con il cartellino più alto, e Alphonso Davies (Bayern Monaco) sulle corsie e dai due centrali Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) e Virgil Van Dijk (Liverpool). A centrocampo, troviamo Partey dell’Arsenal, affiancato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco) ed il fuoriclasse del Manchester City Kevin De Bruyne.

Il tridente offensivo, invece, sarebbe formato da un altro fuoriclasse della Premier League, l’esterno Mohamed Salah (Liverpool), attualmente capocannoniere del campionato, Leroy Sanè del Bayern Monaco e la punta centrale Jonathan David (Lille), attaccante seguito da alcuni club italiani, su tutti Milan e Juventus. Un undici titolare il cui valore complessivo dei cartellini supera i 460 milioni di euro.

Abbiamo pensato anche ad un’ipotetica panchina che sarebbe formata dall’estremo difensore del PSV Eindhoven Walter Benitez e dal compagno di squadra Olivier Boscagli, difensore centrale sul taccuino dell’Inter. Come riserve di questa formazione tipo, abbiamo anche selezionato il terzino Tyrick Mitchell (Crystal Palace) ed i due centrocampisti Angel Gomes (Lille) e Sean Longstaff (Newcastle). Infine, troviamo l’ala del Tottenham Heung-min Son ed un’altra stella della Premier League, il centravanti Dominic Calvert-Lewin dell’Everton.

La formazione tipo con i rispettivi valori di mercato, stando ai dati attuali di Transfermarkt, schierati con un ipotetico 4-3-3: Meret (12 milioni di euro); Alexander Arnold (75), Van Dijk (28), Tah (30), Davies (50); Kimmich (50), Partey (27), De Bruyne (35); Salah (55), David (45), Son (38). In panchina: Benitez, (12) Boscagli, (27) Mitchell, (25) Longstaff (25), Angel Gomes (25) Sané, (60) Lewin (22).

Considerando anche i cartellini della panchina, il valore della rosa raggiungerebbe i 641 milioni di euro, una cifra notevole considerato che, ad oggi sempre secondo i dati di Transfermarkt, squadre blasonate come Bayer Leverkusen, Juventus e Atletico Madrid hanno valori di mercato più bassi, rispettivamente 635, 615 e 511 milioni di euro.