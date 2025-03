Lacrime per Elena Sofia Ricci, lutto atroce in queste ore

Elena Sofia Ricci in lacrime, un lutto atroce ha colpito l’attrice in queste ore lasciando tutti senza parole. Ma cosa è successo?

Il mondo del cinema e della televisione sono letteralmente spiazzati dall’annuncio delle ultime ore.

Tra i personaggi rimasti senza parole c’è un’attrice molto famosa, nota soprattutto in questo periodo per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti. Nelle storie su Instagram ha sottolineato: “Che colpo al cuore”. L’attore scomparso era infatti un suo grande amico, una persona con cui aveva avuto la possibilità di collaborare a lungo e che è rimasta nel suo cuore.

Non si tratta dell’unica attrice che si è esposta per il collega tragicamente scomparso, sono numerosissimi i post sui social network dove leggiamo grandissimo affetto nei suoi confronti. Questo dimostra che ci troviamo di fronte a un artista davvero straordinario e che ha lasciato uno splendido ricordo, per questo grande affetto sta travolgendo il pubblico e lasciando tutti senza parole.

Andiamo a scoprire di chi si tratta, raccontando la carriera in un percorso davvero straordinario che gli ha permesso di togliersi moltissime soddisfazioni.

Elena Sofia Ricci piange la scomparsa del collega

Ma chi è dunque il collega che Elena Sofia Ricci ha voluto ricordare con un post davvero commovente? Si tratta di Pietro Genuardi scomparso ieri a 62 anni. Era ricoverato da alcuni mesi al Policlinico Umberto I di Roma a causa di una leucemia che ne aveva debilitato le forze.

Nel 1987 l’artista aveva conseguito il diploma al Piccolo Teatro di Milano iniziando la sua carriera proprio sul palcoscenico. Il 1989 era stato l’anno più importante per lui quello che l’aveva portato a debuttare al cinema in quattro pellicole tra cui Il bambino e il poliziotto di e con Carlo Verdone, ma era anche l’anno in cui debuttava in tv recitando nel film per il piccolo schermo Le porte dell’inferno.

Era stato spostato con la collega Gabriella Saitta da cui poi divorziò dopo aver avuto un figlio, Jacopo, nel 1991. Dal 2003 al 2007 era stato poi legato a un’altra collega, Valentina Botto. Invece nel 2020 si era sposato con Linda Ascierto, assistente di volo. Nel suo percorso ha dimostrato di essere attore preparato e negli ultimi anni si era imposto grazie a un ruolo importante ne Il Paradiso delle Signore.

Al momento non sappiamo nulla sui funerali e quant’altro con la famiglia che si è chiusa nel dramma del dolore senza voler svelare altri particolari legati alla malattia.