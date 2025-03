L’Amerigo Vespucci a Gaeta: le date e come fare per visitarla

Una delle eccellenze del nostro Paese è in arrivo nella città laziale. Andiamo a vedere tutte le informazioni che fino ad oggi sono disponibili

Dopo i 20 mesi trascorsi in giro per il mondo, l’Amerigo Vespucci si prepara ad un tour Mediterraneo prima di rientrare definitivamente in porto. La nave scuola della Marina Militare nella giornata di sabato è arrivata a Trieste per la prima sosta di diciassette in programma nel nostro Paese e in due città estere come Durazzo e La Valletta.

A Gaeta il conto alla rovescia è iniziato. L’Amerigo Vespucci, infatti, farà sosta anche nella città laziale. È la prima delle due tappe nella nostra regione visto che subito dopo si fermerà anche a Civitavecchia. Un’occasione per scuole e semplici curiosi di poter ammirare da vicino l’imbarcazione oltre che naturalmente parlare con gli allievi della scuola della Marina Militare oltre che naturalmente con gli ufficiali presenti a bordo. Andiamo a conoscere le date e le modalità per visitarla.

Amerigo Vespucci a Gaeta: tutti i dettagli

Ci vuole ancora del tempo per poter ammirare l’Amerigo Vespucci a Gaeta. Dal 26 al 29 maggio la nave scuola della Marina Militare sarà nel porto della città laziale. Un appuntamento storico oltre che molto importante per ammirare da vicino una delle bellezze e dei simboli del nostro Paese.

LEGGI ANCHE >>> Cisterna di Latina, paura sul luogo di lavoro: interviene la polizia

Un viaggio straordinario che sarà possibile fare solamente prenotandosi sul sito dell’Amerigo Vespucci. Una volta fatto, si dovrà solamente aspettare l’arrivo della nave e seguire tutte le indicazioni per poterla visitare. Ricordiamo che ci sono delle regole ben precise ovvero non si possono portare animali (quelli di piccola taglia in braccio) e passeggini. Il consiglio è quello di vestirsi comodi e di muoversi in anticipo perché i gruppi sono tanti e il tempo davvero poco.

Sicuramente le scuole della zona riusciranno a visitarla e per i ragazzi sarà l’occasione anche di poter riuscire anche a scoprire come magari in un futuro entrare nella Marina Militare.