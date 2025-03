Cisterna di Latina, paura sul luogo di lavoro: interviene la polizia

Momenti di terrore sul posto di lavoro per una donna. Gli agenti hanno permesso di evitare una vera e propria tragedia: cosa è successo

Doveva essere una giornata di lavoro come le altre, ma si è trasformata in un incubo per una donna. La terribile vicenda è avvenuta alla periferia di Cisterna dove ci sono diversi appezzamenti di terreni coltivati. E una titolare di questi campi ha vissuto davvero momenti di terrore per qualche secondo.

Solamente l’intervento della polizia e la lucidità della donna hanno permesso di avere il lieto fine in questa vicenda. Naturalmente ora sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per capire meglio se l’uomo in passato è stato protagonista di altri gesti simili oppure si è trattato di una prima volta. Di certo per la donna non sarà assolutamente semplice dimenticare quanto successo e la paura è stata tanta.

La ricostruzione della vicenda

La ricostruzione della vicenda è al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni, la titolare si trovava nel suo campo quando all’improvviso un uomo, in evidente stato di alterazione, si è avvicinato provando ad entrare in casa. In italiano stentato ha provato anche a giustificare la sua presenza, ma la donna non si è assolutamente fidata provando in tutti i modi ad allontanarlo dalla propria abitazione e allo stesso tempo mantenendo la calma.

Alla fine è riuscita nell’intento di portarlo sul viale e, sfruttando l’arrivo di una vicina, ha contattato la polizia per spiegare quanto stava succedendo. Gli agenti in pochi minuti sono arrivati sul posto e hanno riportato tutto sotto controllo senza prendere decisioni dure nei confronti dell’uomo. Non è assolutamente chiaro il motivo di questo gesto e i punti da chiarire sono ancora differenti.

Di certo per la donna non è stata una bella esperienza e non sarà semplice dimenticare quanto successo. L’arrivo degli agenti ha comunque permesso di riportare la situazione alla calma senza che tutto degenerasse e questo è stato fondamentale per fare in modo di far passare la vicenda in maniera tranquilla. Naturalmente ora non è da escludere che la donna decida di prendere delle precauzioni per fare in modo di non far accadere più episodi simili.