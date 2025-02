Latina, due infermieri aggrediti in ospedale: il motivo

Attimi di terrore nella città pontina dove due sanitari sono stati vittime di una aggressione in ospedale. Decisivo l’intervento della polizia

Non si fermano le aggressioni ai sanitari in Italia. L’ultima è avvenuta a Latina nel pomeriggio di ieri, martedì 25 febbraio. Un uomo di 51 anni, in evidente stato di alterazione, ha duramente picchiato due infermieri in ospedale e solo l’intervento della polizia ha permesso di evitare un bilancio molto più grave.

Ora l’uomo è stato denunciato dagli inquirenti e trasportato nel reparto del Servizio psichiatrico diagnosi e cura per effettuare tutti gli approfondimenti del caso. Non è chiaro il perché di una reazione simile, ma per il 51enne è stata una giornata con diversi episodi assolutamente condannabili e per questo motivo si sta indagando per cercare di ricostruire meglio il motivo di una condizione psicologica molto fragile.

Prima il tentativo di suicidio, poi l’aggressione

È stata una giornata di terrore a Latina. Il 51enne prima aveva deciso di togliersi la vita provando a lanciarsi sui binari al passaggio del treno. Un gesto estremo bloccato dall’intervento immediato dei carabinieri. I militari, infatti, sono riusciti a fermarlo e lo hanno portato in ospedale per tutte le cure del caso.

Una volta arrivato al nosocomio, per motivi ancora da accertare, ha iniziato ad assumere atteggiamenti violenti andando ad aggredire in molto molto duro due infermieri. Per loro una prognosi massima di otto giorni mentre l’uomo è stato trasferito nel reparto di psichiatria per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Non è ancora chiaro il perché del gesto e del tentativo di aggressione nei confronti degli infermieri. Di certo sono stati attimi di grande paura sia per i pazienti che per i sanitari presenti al pronto soccorso. Ma l’intervento della polizia ha permesso di evitare un bilancio molto più grave di quello accaduto.

È emergenza negli ospedali

Negli ospedali sicuramente non si vive un ambiente molto sereno. In particolare, a Latina in questi ultimi giorni l’ospedale è sempre pieno e quindi l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi poteva procurare un bilancio molto più grave. L’intervento della polizia è stato importante per evitare il ferimento di altre persone ed ora non è da escludere che si avanzi la possibilità di richiedere la maggiore presenza di agenti in ospedale per garantire la sicurezza dei sanitari e dei pazienti.