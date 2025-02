Latina, durante una operazione di soccorso trovano la droga: era nascosta proprio lì

Scoperta incredibile nella città pontina. La polizia ha individuato una scorta di sostanza stupefacente durante una operazione di soccorso

Doveva essere una semplice operazione di soccorso. I vigili del fuoco, come raccontato dai media locali, erano stati chiamati da un ragazzo perché rimasto chiuso in casa di un amico. Una situazione insolita visto che, stando alle informazioni, i due avevano litigato con il proprietario di casa che avrebbe chiuso dentro il giovane. A quel punto sono intervenuti i pompieri che, non senza difficoltà, hanno portato la persona fuori dall’appartamento. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti visto che non è stata una operazione facile.

Ma durante questa operazione le forze dell’ordine hanno notato un qualcosa di strano in un posto davvero insolito. Si è deciso così di fare un controllo ed è venuta fuori la presenza di una sostanza stupefacente. Parliamo di circa ottanta grammi di cocaina ed ora è stata aperta un’indagine per verificare meglio quanto successo.

Latina: ecco dove era stata nascosta la droga

Un nascondiglio davvero strano considerata anche la quantità di cocaina trovata. La sostanza stupefacente è stata trovata in uno spazio condominiale accessibile in tutti. L’involucro sospetto è stato individuato dai carabinieri durante le operazioni di soccorso ed ora è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio l’accaduto. Essendo un luogo libero non è da escludere che la droga sia arrivata lì dall’esterno.

Gli inquirenti sono al lavoro per provare a ricostruire meglio l’accaduto e risalire ai responsabili. I punti da chiarire sono ancora diversi e per questo motivo si preferisce mantenere il massimo riserbo. Anche la questione del litigio fra i due amici è molto particolare, ma ad oggi non si ha un collegamento con il ritrovamento della droga.

Le indagini sono in corso anche se si preannuncia molto complicato risalire ai responsabili. Si tratta di un luogo accessibile a tutti e per questo motivo si spera di poter riuscire in davvero poco tempo ad avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

La lotta allo spaccio

A Latina prosegue la lotta allo spaccio. Le operazioni sono stati diverse nelle ultime ore e in questo caso la scoperta è stata sicuramente casuale ed ora si sta provando a ricostruire l’accaduto e risalire alle persone che hanno depositato la droga in questo condominio.