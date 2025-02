Latina: segnalata una forte scossa di terremoto, ma…

È davvero un qualcosa di inedito quanto successo nella città pontina in questo lunedì. Segnalato un sisma, ma poco dopo è stato eliminato. Il motivo

La segnalazione arrivata dall’Ingv nelle scorse ore aveva fatto scattare la preoccupazione in tutta la provincia di Latina. I dati parlavano di una scossa di terremoto di magnitudo fra 4.6 e 5.1 con epicentro nella zona della città pontina. Un sisma potente, ma che a sorpresa nessuno aveva sentito. Un qualcosa quindi di davvero strano, ma le cifre pubblicate dall’Istituto parlavano molto chiaro e in molti per diverso tempo si sono chieste come era possibile.

Ma il mistero non è assolutamente finito qui. Nel giro di un’ora, infatti, l’avviso del terremoto è stato eliminato. Anche in questo caso un qualcosa che si vede raramente, ma può assolutamente succedere. Andiamo a capire cosa è accaduto e se il sisma c’è stato realmente oppure si è trattato di un errore.

C’è stato il terremoto a Latina?

Il terremoto a Latina non è avvenuto. Come affermato da Ingv, interpellato da fanpage, si è trattato di un errore di sistema. Esiste il 5% di possibilità che questo possa avvenire e purtroppo in questo lunedì si è davanti ad uno sbaglio della macchina. Purtroppo in alcune occasioni la pubblicazione avviene in maniera automatica senza il controllo dell’uomo e quindi si può assistere anche a scosse poi realmente mai esistite.

LEGGI ANCHE >>> Latina, inseguimento da film per le strade: cosa è successo

Stando alla spiegazioni dell’Istituto, l’errore è stato nella localizzazione del terremoto. Ovvero si è associato le informazioni provenienti dalle stazioni sismiche dei Campi Flegrei con segnali non dovuti a sismi arrivate da altre zone. Per questo motivo si è deciso di non eliminare tutto e dare una sicurezza agli stessi cittadini. Non c’è stato alcun movimento tellurico nella provincia di Latina e questo ha permesso a tutti di tirare un sospiro di sollievo.

Naturalmente un po’ di timore resta visto che al confine tra Lazio e Campania proseguono le scosse di terremoto e il rischio è quello di dover fare i conti in futuro con scosse reali.

Nessuna scossa a Latina

Al momento, però, a Latina non c’è stata nessuna scossa. La segnalazione arrivata nella mattinata odierna si è rivelata non vera tanto che l’Ingv l’ha deciso di eliminarla e tranquillizzare tutti almeno per il momento. Poi i Campi Flegrei rappresentato una piccola minaccia per quanto riguarda la provincia pontina.