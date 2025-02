Latina, inseguimento da film per le strade: cosa è successo

A molti poteva sembrare un film, ma in realtà era un’azione da parte della polizia per fermare alcuni malviventi: come è andato a finire

Latina è da sempre rappresentata come una cittadina tranquilla senza particolari problemi anche dal punto di vista della sicurezza. È sembrato, quindi, molto strano quanto successo in questa notte nel capoluogo pontino. Un vero e proprio inseguimento da film che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Fortunatamente alla fine ci sono stati altri coinvolti nella vicenda ed ora si indaga per ricostruire meglio quanto successo e capire se in passato i malviventi erano stati protagonisti di altri episodi simili. Di certo la speranza da parte di residenti e turisti è che in futuro non si vedano altre vicende simili anche perché il rischio è quello di un bilancio molto più grave oltre che il coinvolgimento di persone che non hanno nulla a che vedere con l’episodio.

La ricostruzione dell’inseguimento

Tutto è iniziato nelle prime ore della notte tra il 13 e il 14 febbraio. Quattro malviventi hanno raggiunto Latina per un furto in un appartamento. Era tutto praticamente organizzato. I ladri avevano approfittato dell’assenza del proprietario di casa per fare il colpo. Però i conti non erano stati fatti alla perfezione.

LEGGI ANCHE >>> Latina, aggressione brutale al supermercato: interviene la polizia

I rumori, infatti, hanno insospettato il vicino, che ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia e da qui è iniziato un vero e proprio inseguimento da film. Due complici hanno perso la vettura provando a speronare una volante per aprirsi un varco mentre gli altri del gruppo hanno provato una fuga nelle campagne per far perdere le proprie tracce.

Il tentativo non è assolutamente andato a buon fine visto che sono stati raggiunti e arrestati senza particolari problemi. Per loro l’accusa è quella di tentata rapina impropria ed ora si trovano nel carcere di Latina. Non è chiaro perché, residenti nei pressi di Napoli, abbiano scelto la città pontina per mettere a segno questo colpo.

Indagini in corso

Sono in corso anche le indagini per ricostruire meglio quanto successo. Le forze dell’ordine vogliono capire se questo si è trattato del primo colpo in zona oppure se in passato ci sono state altre situazioni simili. Di certo il fermo rappresenta una buona notizie fa tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che abitavano in zona.