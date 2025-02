Latina, morte Clarissa Trombin: la decisione definitiva

Sono trascorsi quasi tre anni dalla tragedia della ragazza ed ora c’è una svolta importante nei confronti di chi guidava la sua auto

Era il 6 marzo 2022 quando la città di Latina veniva sconvolta dalla morte di Clarissa Trombin, la ragazza di 22 anni rimasta vittima di un grave incidente lungo via della Stazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane era in auto insieme ad un’altra persona quando la vettura è finita fuori strada urtando con violenza uno dei pini.

I soccorsi per lei sono stati immediati, ma non c’è stato niente da fare. Il personale medico ha potuto constatare solamente la sua morte. Rimasto gravemente ferito, invece, il 26enne che si trovata alla guida dell’auto. Le sue condizioni, però, sono migliorate con il passare delle settimane ed ora è praticamente guarito. Ma per lui ci sarà da affrontare un lungo processo proprio la morte dell’amica. Una tragedia che davvero nessuno riesce a dimenticare a Latina.

Morte Clarissa Trombin, a processo chi guidava la macchina

Il 26enne era risultato positivo all’alcol test e per questo motivo l’accusa aveva chiesto un rinvio a giudizio per il giovane. La difesa voleva evitare il processo aprendo al patteggiamento con una proposta di una condanna di tre anni con la messa in prova alla pubblica utilità.

LEGGI ANCHE >>> Latina, blitz della polizia: scoperta incredibile, era nascosta proprio lì

Tutto inutile. Il Gup ha confermato il processo per il giovane e la prima udienza è in programma il prossimo 15 dicembre. Un lungo percorso che riporterà il 26enne a ripercorrere quel giorno e anche la morte di Clarissa. Un decesso avvenuto a Latina molto probabilmente per l’alta velocità.

Sono passati tre anni da quel giorno e ancora oggi a Latina si ricorda Clarissa. La speranza è che con questo processo si possa chiudere una pagina triste e avere giustizia per una ragazza di soli 22 anni, morta in un incidente stradale in una sera di marzo.

Il processo

Sarà un lungo processo. La prima udienza è fissata per dicembre e da quel momento si inizierà un percorso giudiziario che porterà i giudici ad una condanna. Come detto in precedenza, è stato rifiutato il patteggiamento e quindi bisognerà capire quali saranno le decisioni del Tribunale di Latina. Un passaggio decisivo per chiudere una brutta triste che ha colpito la città di Latina.