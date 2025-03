Latina, paura in pieno centro: intervengono i carabinieri

Momenti di terrore nella zona dell’ex Villaggio Trieste. L’intervento delle forze dell’ordine è stato fondamentale per riportare la situazione alla tranquilla

C’è una situazione di degrado che preoccupa (e non poco) la città di Latina. Nella zona dell’ex Villaggio Trieste è ormai quotidianità la rissa tra gli immigrati e il timore dei residenti è sempre più alto. La sera il rischio di essere coinvolti in questi scontri sta diventando ormai quasi realtà e per questo motivo si continua a chiedere un intervento da parte delle autorità locali per cercare di garantire una maggiore sicurezza.

L’ultima vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 marzo. Una nuova rissa tra extracomunitari con i residenti che hanno dovuto assistere ad una violenza inaudita. Calci e pugni e un residente che ha deciso di intervenire per cercare di sedare gli animi e far smettere un qualcosa che, come detto andava avanti ormai da diverso tempo. Ad avere la peggio, però, è stato quest’ultimo, che ha rimediato delle piccole contusioni, ma non ci sono stati feriti. Indagano i carabinieri, che sono al lavoro per cercare di identificare i responsabili della rissa.

I residenti hanno paura

La nuova rissa nella zona dell’ex Villaggio Trieste sta portando nuova paura tra i cittadini. Il rischio, infatti, è che si possano avere ulteriori episodi di violenza in futuro e magari anche con la possibilità di un bilancio ancora più grave di quello attuale. Per questo motivo da tempo chi abita qui chiede una maggiore presenza dei militari o magari un intervento per garantire la sicurezza dei residenti.

Ormai quasi quotidianamente assistono a risse come quella di ieri e solamente l’intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un qualcosa di più grave. Come spiegato in precedenza, non ci sono stati dei feriti, ma il timore è tanto e si spera che alla fine tutto questo possa definitivamente essere un brutto ricordo.

Come spiegato in precedenza, in questo caso un residente ha deciso di intervenire per sedare un po’ gli animi, ma alla fine è stato aggredito anche se non ha riportato particolari conseguenze. La paura è stata tanta non solo per i presenti e vedremo se quanto successo porterà nei prossimi giorni a delle misure importanti per garantire una sicurezza maggiore in questa zona oppure si continuerà su una strada davvero preoccupante.