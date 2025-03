Latina, pestato e lasciato in strada: indagano i carabinieri

Si tinge di giallo una aggressione avvenuta nelle scorse ore nel capoluogo pontino. Decisivo l’intervento di un commerciante per salvare la vita all’uomo

Una morte evitata per caso. Si può riassumere in questo modo quanto successo la scorsa notte a Latina. Un commerciante di frutta e verdura stava passando in zona quando si è accorto della presenza un cittadino indiano per strada. Una volta verificate le sue condizioni molto gravi, lo ha caricato sul proprio mezzo e portato al Goretti per tutte le cure del caso.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri per avere un quadro più chiaro. Per il momento non si hanno certezze su quanto accaduto e sui motivi di questa aggressione. Di certo il cittadino indiano è stato pestato e lasciato in strada senza sensi. Solamente l’intervento del commerciante ha permesso di evitare una tragedia ed ora si stanno facendo tutte le verifiche del caso per capire meglio cosa è successo.

La ricostruzione dell’aggressione

I punti da chiarire sono ancora differenti. Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, l’uomo sarebbe stato pestato in modo violento e lasciato in strada in una zona tra Latina e Sabaudia primo di sensi. Non è certo se l’episodio sia avvenuto proprio in quella zona oppure sia stato portato lì dopo. Naturalmente bisognerà provare a capire anche il perché dell’accaduto.

LEGGI ANCHE >>> Dramma a Latina, 60enne precipitato dal settimo piano: indagano i carabinieri

Al momento non è stato possibile interrogare il cittadino indiano. Nelle prossime ore si spera di poterlo fare così per provare ad avere un quadro molto più chiaro e naturalmente identificare i responsabili di questa aggressione. Una vicenda che è praticamente un giallo e quindi vedremo se nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni sull’accaduto.

I carabinieri, che hanno ascoltato anche l’ambulante, stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso. I punti da verificare sono ancora differenti e la speranza è che si possa riuscire a risolvere il caso in davvero poco tempo. Una tragedia che poteva avere sicuramente un finale molto più grave. Solamente l’intervento del passante ha permesso di evitare la morte dell’uomo ed ora si proverà ad identificare chi ha aggredito il cittadino indiano fino a lasciarlo privo di sensi in strada.