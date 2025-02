Latina, scatta l’allerta meteo: le previsioni meteo

Il maltempo è ritornato nuovamente su tutto il Lazio. Anche la provincia pontina è destinata a dover fare i conti con i temporali

Il maltempo ritorna ad abbattersi sul Lazio. Dopo un periodo comunque di tregua dal punto di vista meteorologico, una perturbazione nelle ultime ore ha raggiunto la nostra regione. Una situazione non semplice considerato anche il fatto che sono possibili violenti temporali e per questo motivo la macchina è pronta ad attivarsi.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo comunicato di allerta per le prossime ore. Una situazione che non preoccupa molto gli esperti, ma si ribadisce di prestare la massima attenzione anche per non dover fare i conti con i disagi. Andiamo a scoprire nei dettagli cosa potrà avvenire tra oggi e domani a Latina e nella provincia pontina dal punto di vista meteorologico con il maltempo pronto a fare ancora una volta da padrone.

Allerta meteo a Latina: i dettagli

Da oggi pomeriggio, giovedì 13 febbraio, fino alle prossime 24-36 ore è stata emessa una allerta meteo gialla in tutta la provincia di Latina a causa della possibilità di violenti temporali sulla regione. Per il momento il clou del maltempo sembra essere passato, ma nelle prossime ore una nuova perturbazione dovrebbe abbattersi ancora su tutte le province e per questo motivo il rischio è quello di nuovi temporali.

Naturalmente si tratta di un quadro in continuo cambiamenti e il consiglio da parte degli esperti è sempre quello di prestare la massima attenzione e seguire gli aggiornamenti considerato che parliamo di un qualcosa che cambia di minuto in minuto e potrebbero esserci delle novità non previste.

Di certo il maltempo è ritornato ancora una volta nella nostra regione e la pioggia toccherà l’intera provincia di Latina. Vedremo nelle prossime ore se queste precipitazioni saranno deboli e senza procurare danni oppure a carattere temporalesco. L’attenzione resta comunque massima e l’invito è sempre quello della prudenza per non dover fare fare i conti con possibili disagi.

Le previsioni meteo

Le previsioni meteo in tutta la provincia di Latina sono in continuo aggiornamento. Per il momento il clou del maltempo sembra essere passato, ma non è da escludere nelle prossime ore possa ritornare la pioggia e forte precipitazioni.