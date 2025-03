Latina, scoppia un incendio in una palestra: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di assoluto terrore alle porte della città pontina. Le fiamme sono scoppiate all’improvviso e l’intervento dei pompieri è stato fondamentale

Una mattinata come tutte le altre si è trasformata in un incubo in una palestra alle porte di Latina. La struttura aveva aperto da poco, ma, nonostante questo, c’erano già diverse persone ad allenarsi. Ad un certo punto, però, il fumo ad iniziato ad invadere l’intero locale ed è scattato immediatamente l’allarme. I soccorsi sono stati chiamati subito, ma, in attesa del loro arrivo, un poliziotto fuori servizio e un personal trainer sono riusciti ad evacuare tutti per evitare feriti.

Un intervento necessario e decisivo per consentire alle persone presenti di non rimanere intossicate. I sanitari, infatti, non hanno dovuto effettuare particolari soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza l’intera zona e iniziato ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per capire le cause dell’incendio. Le fiamme hanno portato all’evacuazione anche di una palazzina adiacente.

Latina: incendio in una palestra, i motivi del rogo

Le fiamme hanno invaso in davvero pochi secondi la palestra e si è temuto per i presenti e anche per la palazzina adiacente alla struttura. Fortunatamente non ci sono stati feriti e particolari problemi ed ora si sta provando a capire il perché di un incendio che poteva avere un bilancio molto più grave.

Secondo le prime informazioni, il fuoco è divampato dal quadro elettrico dell’impianto di alimentazione della sauna. Proprio qui ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione in passato e bisognerà cercare di capire se questi hanno avuto un peso oppure no. Di certo si tratta di un qualcosa che ancora oggi è destinata a riservare diverse sorprese.

I proprietari della palestra hanno immediatamente garantito la massima collaborazione per cercare di capire meglio il perché di questo incendio. Sicuramente il bilancio poteva essere molto più grave, ma la prontezza del poliziotto e del personal trainer hanno consentito alla struttura di essere evacuata e di non avere un bilancio molto grave.