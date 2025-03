Latina, trovato un corpo senza vita: indagini in corso

È mistero nel capoluogo pontino sul ritrovamento di un uomo. La vittima è stata identificata ed ora si stanno effettuando gli approfondimenti del caso

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 marzo. In un canale presente sulla strada che costeggia la Litoranea tra Latina e Borgo Sabotino è stato individuato un corpo senza vita. Le prime ipotesi hanno subito portato ad Enzo Salvati, un uomo di 55 anni scomparso da qualche ora. E poco dopo è arrivato la conferma: il cadavere è il suo.

Ora è stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo. Secondo le notizie che si hanno a disposizione, l’uomo è deceduto per ipotermia. Ma la conferma ci sarà solamente dopo l’autopsia. Gli approfondimenti medici saranno utili anche a cercare di ricostruire meglio quanto successo. Per il momento non si esclude nessuna pista e si attendono gli accertamenti del caso per provare a dare un quadro più chiaro su una morte che in questo momento è assolutamente avvolta nel mistero.

Latina, morto Enzo Salvati: le ipotesi degli inquirenti

Per il momento sembra davvero impossibile avere certezze su quanto successo. La bicicletta era a poca distanza dal ritrovamento del cadavere e non mostra segni di un impatto con altri mezzi. In un primo momento, infatti, si era pensato anche ad un incidente, ma per adesso sembra essere la pista più complicata. Non è da escludere, però, che abbia perso l’equilibrio a causa del passaggio di un mezzo troppo vicino.

Sulla strada sono state trovate delle tracce di un mezzo più grande e la ferita alla testa è assolutamente compatibile con una caduta. Si attenderà l’autopsia e si ricostruirà le ultime ore del 55enne per provare a dare un quadro chiaro sull’accaduto. Al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi di una perdita di equilibrio o addirittura un malore.

Di certo la morte ha sconvolto Latina e i familiari. La speranza, in particolare del fratello, è che le ricerche si potessero concludere in modo positivo. Purtroppo non è stato così ed ora toccherà agli inquirenti dare delle risposte su quanto successo e individuare le cause di un decesso che ancora oggi ha diversi punti da chiarire.