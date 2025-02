Latina, svolta nelle indagini: arrestato un latitante

Le forze dell’ordine della città pontina hanno fermato un ricercato. Ecco cosa aveva fatto e da quanto gli inquirenti erano sulle sue tracce

Aveva fatto perdere le sue tracce da mesi dopo una rapina e le forze dell’ordine lo hanno ricercato per mesi senza riuscire a trovarlo. Poi nelle scorse ore la svolta improvvisa. L’uomo è stato individuato e arrestato a Latina. Immediatamente trasportato in un carcere dove continuerà a scontare la sua pena.

Un blitz arrivato durante gli ormai consueti controlli che interessano le aree più sensibili della città. Naturalmente si tratta di operazioni che continueranno anche nei prossimi giorni e non si escludono altri fermi simili a quello avvenuto nella giornata odierna in pieno centro a Latina.

La rapina e la latitanza

Per il cittadino indiano i guai con la giustizia sono iniziati nell’aprile 2023 quando è andato a rapinare una anziana all’esterno di una farmacia del capoluogo pontino. Una azione fermata dagli inquirenti, ma il magistrato ha deciso di adottare la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in attesa del processo.

Un anno dopo la pena a due anni e 4 mesi di reclusione, ma da quel momento l’uomo diventato irreperibile. Quasi un anno di ricerche e poi il ritrovamento in uno dei dormitori della zona. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere dove continuerà a scontare la condanna emessa per la rapina. Ma non è assolutamente finita qui.

Ci sarà, infatti, un altro processo per aver tentato la fuga. Una latitanza molto breve visto che si è conclusa nel giro di un anno ed ora per lui il carcere non lo toglierà nessuno.

I controlli della provincia di Latina

L’individuazione dell’uomo è avvenuta durante le operazioni di controllo che ormai vanno da tempo in scena nella provincia pontina e continueranno anche nei prossimi giorni. Naturalmente l’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza a cittadini e turisti.