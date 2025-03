Latina travolto dal Catania, ma ci sono comunque buone notizie sulla strada della salvezza

La pesantissima sconfitta subita in casa dal Catania (1-4) non toglie il sorriso al Latina che sulla base delle decisioni della Covisoc è quasi salvo.

Partiamo dalla notizia più importante che non è quella che arriva dal campo, ed è l’esclusione del Taranto dal campionato deciso dalla Covisoc. Troppo gravi le inadempienze da parte della squadra pugliese che è la prima a pagare con l’eliminazione definitiva e la retrocessione a tavolino.

Un finale triste per la gloriosa formazione tarantina che tuttavia diventa una ottima notizia per il Latina, ancora in corsa per evitare i playoff che, a questo punto, anche in considerazione di quelle che potrebbero essere le decisioni che riguardano la Turris, potrebbero anche non avere luogo.

Latina-Catania 1-4, vantaggio di Ekuban: ma gli etnei dilagano

Primo tempo bloccato e privo di emozioni rilevanti, anche se fin dall’inizio sono gli ospiti a tentare di imporre il gioco già dai primi minuti, sfiorando il vantaggio con Di Gennaro al 4′, con un bel colpo di testa che finisce fuori di poco. Il Latina attacca in modo sterile e solo nel finale, con Rapisarda, il pubblico del Francioni ha un sussulto: bello il tiro del centrocampista che calcia alto con forza appena al di sopra della traversa su un bel suggerimento di Riccardi. Sfumato il gol dell’ex e a riposo sullo 0-0, la partita cambia completamente nella ripresa.

Latina-Catania, cinque gol nella ripresa

La ripresa è tutta un’altra storia. Il Latina ha un sussulto, anche perché nel tentativo di spingere la squadra in attacco Boscaglia (nella foto sotto) cambia molto con gli inserimenti di Crecco e Zuppel subito dopo l’intervallo. Al 52′ Ekuban porta in vantaggio il Latina con un preciso colpo di testa. Ma la reazione del Catania è determinatissima e immediata. Passano due minuti e gli etnei al 54′ ottengono un calcio di rigore per un fallo di mano in area pontina. Montalto non sbaglia e da questo momento in poi, il Latina perde lucidità. Toscano dà indicazioni molto chiare alla sua squadra di spingere e gli etnei passano con altre tre reti e con estrema facilità.

Al 71′ Jimenez si inventa un gol straordinario, dribblando in modo disarmante mezza difesa e segnando la rete del vantaggio. All’85’, ancora Jimenez, di nuovo su calcio di rigore, chiude virtualmente la partita sul 3-1. Nei minuti di recupero, al 94′, un’autorete di Saccani fissa definitivamente il risultato sul pesante 4-1 per gli ospiti.

Latina distratto dalle buone notizie provenienti da Roma

Forse anche le voci riguardanti le clamorose decisioni della Covisoc hanno portato qualche distrazione di troppo in casa pontina. Ma quella con il Catania, oltre che pesante, è stata una delle partite peggiori della gestione di Boscaglia. Tornando invece alla questione giuridica….

Come anticipato ieri la Covisoc ha preso decisioni pesantissime che cambiano in modo sostanziale la storia di questa stagione. Esclusione inappellabile per il Taranto dal campionato e 4 punti di penalizzazione al Messina. Anche la Turris, al momento penultima, potrebbe seguire lo stesso destino del Taranto. E se le cose andranno così la classifica porterebbe direttamente tra i dilettanti Taranto e Turris con un solo playout che a questo punto, classifica alla mano, coinvolgerebbe solo Casertana e Messina con il Latina con 27 punti all’attivo al momento prima squadra in salvo. Bisognerà attendere ancora…

La prossima riunione d’urgenza della Lega Pro è stata fissata per il 10 marzo, con l’obiettivo di stabilire nuove regole per prevenire ulteriori situazioni simili nelle stagioni future.

Ma il Latina dovrà anche dimostrare di meritare sul campo questa salvezza. E certo non con prestazioni insufficienti come il secondo tempo visto contro il Catania.

Il tabellino di Latina-Catania

LATINA-CATANIA 1-4

Latina (3-5-2) – Zacchi; Marenco, Vona, Motolese (45′ Crecco); Rapisarda, Gatto, Petermann (86′ Bocic), Riccardi (78′ Ndoj), Improta (78′ Saccani); Ekuban, Mastroianni (45′ Zuppel). Allenatore Boscaglia.

Catania (3-4-2-1) – Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, Quaini, De Rose, Lunetta (86′ Gega); Luperini (59′ Frisenna), Jimenez; Montalto (68′ De Paoli). Allenatore Toscano.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Ammoniti: Quaini, Motolese, Crecco, Improta, Frisenna, Rapisarda, Ndoj

La nuova classifica aggiornata

Audace Cerignola 60, Avellino 55, Monopoli 49, Benevento 46, Potenza 44, Crotone 43, Giugliano 38, Catania 38 (-1), AZ Picerno 38, Trapani 38, Sorrento 35, Juventus Next Gen 33, Cavese 33, Foggia 30, Team Altamura 29, Latina 27, Casertana 22, Messina 15 (-4), Turris 5 (-11).