Latina, un 60enne è finito in manette: accuse pesanti

Un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo una indagine condotta dalla Procura. Ecco cosa ha fatto e il reato contestato

Le indagini sono andate avanti per diverso tempo e la svolta è arrivata nelle scorse ore: un uomo di circa 60 anni è stato arrestato dalla polizia su ordine della Procura di Latina. Nei suoi confronti le accuse sono molto pesanti e nelle prossime settimane inizierà un processo che dovrebbe portare ad una pena importante.

Per la vittima l’arresto coincide con la fine di un incubo. Il suo coraggio è stato molto importante per consentire all’uomo di essere arrestato. Naturalmente la vicenda non è finita qui visto che c’è ancora un processo da affrontare e durante le udienze si ripercorreranno alcuni dei momenti complicati di questa vicenda.

Bambina abusata dallo zio: scattano le manette

Il tutto è iniziato diversi mesi fa. La bambina in più di un’occasione si era ritrovata da sola in casa con lo zio e questo ha sempre approfittato di lei andando a palpeggiare le parti intime. Episodi sfuggiti ai genitori almeno in un primo momento. La piccola, infatti, ha deciso di raccontare tutto al padre e alla madre ed è scattato la denuncia alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE >>> Latina, svolta nelle indagini: arrestato un latitante

Le indagini sono iniziate e anche il racconto della bambina ha permesso di arrivare al fermo del 60enne. L’uomo è accusato di violenza sessuale ed è stato arrestato in attesa del processo, che inizierà nelle prossime settimane. Naturalmente il fermo ha permesso alla piccola di porre fine ad un incubo che durava ormai da diverso tempo.

Infatti, per lei non è stato assolutamente facile raccontare e vivere quei momenti e solamente il suo coraggio ha consentito di porre fine agli atti di violenza e di provare a mettersi alle spalle tutto quello che accadeva in casa quando era con lo zio. Naturalmente ora durante il processo si dovranno ripercorrere alcuni momenti critici, ma si tratta di passaggi necessari per arrivare alla condanna del 60enne e chiudere una pagina molto triste e terribile della sua vita.