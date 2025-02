Lavarli a volte non basta: come mi sbarazzo della puzza di muffa dai tappeti senza detersivi

Scopriamo insieme un segreto che ci aiuta a tenere perfettamente puliti i nostri tappeti. E’ molto importante per la nostra salute, ecco di che cosa si tratta!

Pulire la casa è una di quelle azioni che facciamo ogni giorno ma può accadere che dai nostri tappeti non provenga un profumo propio buonissimo, anzi. Possiamo sentire quel certo odore di muffa che ci può creare dei problemi anche a livello di salute. Ma noi oggi vi vogliamo svelare un segreto incredibile.

Potremmo pulire i nostri tappeti in modo perfetto anche senza utilizzare alcun tipo di detersivo. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere che cosa possiamo fare!

Tappeti senza cattivi odori e senza detersivi? Fai così

In casa per arredarla in modo diverso dal solito e, magari, dare anche un tocco di colore e di personalità utilizziamo dei tappeti. Con il passare del tempo però hanno bisogno di una pulizia approfondita perché possono emanare anche un cattivo odore di muffa. Noi oggi ti vogliamo svelare, grazie all’esperto Luis Toja, specialista nella pulizia di tappeti e tappezzerie presso Fantastic Services come fare.

Ha dichiarato quanto segue sul sito di Martha Stewart. Ma andiamo con ordine. Che cosa può far nascere il cattivo odore di muffa? Ovviamente se le fibre hanno trattenuto umidità possono favorire la crescita di muffe e funghi dando luogo proprio a quel odore tipico. E’ molto importante, quindi, ventilare sempre la stanza.

In questo modo potremmo avere un luogo salubre. Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile dobbiamo attivare dei ventilatori in modo periodico per far circolare l’aria. Successivamente dobbiamo andare in cucina e prendere dalla credenza qualcosa che utilizziamo sempre. Parliamo del bicarbonato di sodio!

Spargiamolo nella zona che si è bagnata o che emana cattivo odore. Prendiamo una spazzola e spargiamo bene il bicarbonato. Lasciamo in posa per alcune ore. Trascorso questo tempo eliminiamo tutto con l’aspirapolvere. Adesso realizziamo un mix con acqua ed aceto nelle stesse quantità ed applichiamola.

Rimuoviamo l’umidità in eccesso con un asciugamano pulito e lasciamo asciugare all’aria aperta fino a quando non si è completamente eliminato tutto. In questo modo il ricordo del cattivo odore di muffa sarà solamente una lontana sensazione. Come vedi senza detersivi e senza spendere soldi abbiamo risolto un fastidioso problema in casa.

Siamo certi che il risultato ti lascerà senza parole e da questo momento in poi non avrai alcun tipo di problema con i tappeti in casa. Provare per credere!