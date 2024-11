Lavatrice, hai sempre sbagliato a mettere il detersivo nella vaschetta: fai così e avrai benefici doppi

In lavatrice, versare il detersivo in vaschetta non è sempre la scelta più giusta e funzionale: è possibile fare altrimenti.

Ci sono molti casi in cui è meglio evitare di mettere il detersivo nella vaschetta della lavatrice. E ce ne sono altri in cui, nel lavaggio, il risultato migliore si può raggiungere solo dimenticandosi dell’esistenza dello scompartimento progettato per accogliere il detersivo liquido o in polvere…

Tutti dovrebbero ormai sapere che se la vaschetta non viene pulita regolarmente, può inquinarsi con residui di detersivo secco o con polvere, impedendo una corretta distribuzione del prodotto e creando problemi al funzionamento dell’elettrodomestico. Conta poi anche l’acqua usata dalla lavatrice. In alcune zone d’Italia, l’acqua è molto più dura. Rivela cioè più alte quantità di minerali disciolti, principalmente calcio e magnesio.

In questi casi, non è raro che i detersivi possano formare depositi nella vaschetta o pulire peggio del previsto. Inoltre bisogna anche imparare a sfruttare al meglio il detersivo che si sta usando. La vaschetta della lavatrice è uno strumento utilissimo per la gestione dei vari detergenti con cui provvedere al lavaggio, ma la tecnologia negli ultimi decenni ha sviluppato nuovi prodotti che riescono meglio a dissolversi e a esprimere la loro azione pulente fuori dallo scompartimento. Cioè quando sono messi da un’altra parte.

Alcuni detersivi liquidi e anche molte capsule “soffrono” nello scompartimento della vaschetta. Sono infatti detergenti progettati per essere messi direttamente nel cestello dove riescono a pulire con maggiore efficacia. Bisogna dunque sapere che ci sono situazione in cui conviene molto di più mettere il detersivo direttamente nel cestello della lavatrice.

I vantaggi del mettere il detersivo direttamente nel cestello e non nella vaschetta della lavatrice

Quando si sfruttano capsule monodose o detersivo in polvere, ha più senso usare il detergente insieme ai vestiti e ai panni. Anche alcuni detersivi liquidi possono essere messi direttamente nel cestello, anche se di norma dovrebbero andare nella vaschetta. Dipende dal loro potere pulente e dalla loro aggressività. Sulle istruzioni del prodotto c’è sempre scritto come ottenere risultati migliori.

Ma cosa cambia tra un detersivo infilato nel cestello a contatto con i panni o nella vaschetta? Cambia innanzitutto l’efficacia nella pulizia. Il detersivo messo nel cestello viene infatti distribuito direttamente sui vestiti, il che, di norma, migliora il risultato del lavaggio. Inoltre evitando di infilare detersivo nella vaschetta si protegge l’elettrodomestico da possibili incrostazioni e si consuma meno energia.

Bisogna però fare attenzione ad alcuni aspetti. Quando si usa il detergente direttamente nel cestello è bene assicurarsi che il detersivo (se liquido o in polvere) sia distribuito in modo uniforme. Quando la lavatrice ha una funzione di prelavaggio, è comunque sempre utile mettere almeno una piccola quantità di detersivo nel cassetto del prelavaggio e poi il resto nel cestello. Con i carichi eccessivi, di solito è meglio evitare la vaschetta.