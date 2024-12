Lavatrice, tutti dimenticano la guarnizione: ogni quanto andrebbe controllata e eventualmente sostituita

Fai molta attenzione a questo dettaglio per quanto riguarda la lavatrice, una sua dimenticanza potrebbe costarti molto cara! Scopriamo cosa fare e controllare.

In casa abbiamo tutti la nostra cara e amata lavatrice. Senza di lei la vita sarebbe molto difficile e complicata, immaginate lavare tutti i panni della famiglia a mano? Da impazzire vero? Ecco quindi che ci dobbiamo prendere cura di lei. In commercio ci sono moltissimi prodotti che ci possono aiutare ma spesso ci dimentichiamo di un dettaglio.

Stiamo parlando della guarnizione. Confessa, quanto tempo è passato dall’ultima volta che lo hai fatto? Neanche lo ricordi! E’ giunto il momento di controllare. Scopriamo che cosa fare e come per fare in modo che la nostra lavatrice stia sempre in salute.

La guarnizione della lavatrice devi controllarla in questo modo

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici fondamentali nella nostra vita ma dobbiamo prendercene cura nel modo corretto. Sia perché ci aiuta in modo essenziali con i capi che dobbiamo lavare ma anche perché sostituirla influisce molto sul nostro budget. Ecco quindi che ci sono una serie di attenzioni da avere nei suoi confronti.

Come in tutte le cose esistono due tipi di manutenzione, quella ordinaria e quella straordinaria. Nel primo caso non dobbiamo fare tanta fatica per prenderci cura di lei. Controlliamo bene il libretto delle istruzioni e leggiamo cosa fare. Ad esempio non esageriamo con il quantitativo di detersivo, non avremo capi puliti ma solamente problemi, a lungo andare, con la lavatrice.

Non esagerare con il peso dei capi che inserisci al suo interno, rischi di compromettere la lavatrice. Oltre che consumare energia in eccesso. Ma cosa dobbiamo controllare con periodicità. Partiamo dalla guarnizione dell’oblò, che nessuno controlla mai, vero?

Passiamo poi ai filtri, alla vaschetta dei detersivi e al cestello. Controllare queste parti, almeno una volta al mese ci aiuta a prevenire guasti e malfunzionamento. Ricordati sempre di staccare la spina quando fai queste operazioni. La guarnizione della lavatrice, poi, potrebbe catturare vari batteri, dato che resta bagnata per maggior tempo.

Togli l’eccesso di acqua con un panno. Altrimenti finito il lavaggio lascia aperto l’oblò. Disinfettiamo poi con prodotti specifici la parte e verifichiamola ogni due mesi se non si è compromessa in qualche modo. Passa poi al controllo della vaschetta dei detersivi. Nel tempo si può accumulare sporco e residui di detersivi.

Le lavatrici più moderne hanno la funzione di pulizia automatica, se hai una di loro fai partire il programma senza proccuparti di niente. Come vedi è davvero semplice avere un elettrodomestico pulito e perfetta senza troppa fatica.