Le migliori frasi di auguri di buona Immacolata da inviare su WhatsApp e non solo

L’8 dicembre, l’Immacolata, è una data molto sentita, per questo si è soliti inviare messaggi di auguri. Ecco dei suggerimenti originali.

Da un punto di vista religioso, l’8 dicembre si celebra uno dei più importanti dogmi della Chiesa Cattolica: l’Immacolata Concezione. La festa è dunque dedicata alla Vergine Maria per commemorare appunto il fatto che Maria, madre di Gesù, sia stata concepita senza peccato originale.

Il dogma fu proclamato infatti da papa Pio IX l’8 dicembre 1854. Ufficialmente, la Chiesa si espose con la bolla Ineffabilis Deus. La data dell’8 dicembre fu di conseguenza scelta come cadenza festiva per celebrare tale importante evento teologico. Per i fedeli si tratta di onorare la purezza e l’assenza di peccato nella vita di Maria fin dal momento del suo concepimento.

Il giorno dell’Immacolata è un festivo, tanto in Italia quanto in molti altri Paesi di tradizione cattolica. In base a ciò, molte attività lavorative e le scuole sono chiuse. Le chiusure avvengono principalmente per permettere alle persone di celebrare questa importante festività religiosa. Ma negli anni l’8 dicembre è diventato un giorno celebrativo più mondano.

Auguri per l’Immacolata: cosa scrivere nei messaggi a parenti e amici

L’8 dicembre segna infatti, per tradizione, anche l’inizio delle festività natalizie. Ed è per questo che per molte famiglie italiane è il momento in cui si prepara l’albero di Natale, si accendono le luci e si allestiscono i presepi. Con l’Immacolata parte anche la corsa agli acquisti dei regali. Le città sono in festa: i Comuni prevedono in questa giornata l’accensione delle luminarie e organizzano manifestazioni e celebrazioni. Bastano come motivi per scambiarsi degli auguri? Il problema, in questi casi, è capire cosa scrivere nel messaggio…

Bisogna fare una scelta anche rispetto al destinatario degli auguri. Si tratta di una persona religiosa? Abbiamo a che fare con qualcuno che accetta la festa ma non sembra molto sensibile al lato spirituale della faccenda? In base all’interlocutore si deve quindi operare una distinzione fra messaggio neutro, religioso, tradizionale o più originale.

Sarebbe sempre meglio scegliere un tono più personale e non inviare messaggi ciclostilati, proprio per evitare generalizzazioni e toni inappropriati. Per gli indecisi, ecco un messaggio standard: “Buona Festa dell’Immacolata. Auguro a te e a tutti coloro a cui vuoi bene di trascorrere una giornata felice e serena“. In questo modo ci si può anche smarcare dall’ormai inflazionata formula “a te e a famiglia”.

Sempre per restare sul neutro, ecco un’altra proposta: “In questa speciale giornata di festa, ti auguro tanta serenità, gioia e contentezza“. Per auguri più religiosi, è bene chiamare in causa la protagonista delle festa, ossia la Vergine: “Che la purezza della madre di Dio inspiri e guidi ancora la tua vita, proteggendoti sempre. Auguri di cuore per questa santa giornata“.

Chi volesse optare per un messaggio più laico potrebbe scrivere: “Ti auguro un sereno 8 dicembre. Stai bene e sii felice!“. Oppure qualcosa di ancora più semplice, come: “Felice 8 dicembre! Auguri di cuore per questa giornata speciale“. Chi vuole invece essere un po’ più ricercato potrebbe aggiungere agli auguri una citazione biblica.

Per esempio: “Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua… (Proverbi 8,24)“. In alternativa si potrebbe usare la parola di un poeta: “Maria Immacolata, amore essenziale, logica della fede cordiale e vivace, amando voi, ogni bontà non è forse possibile, amando voi, Soglia del cielo, unico amore? (Paul Verlaine)”.