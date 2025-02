Le spugnette della cucina sono un covo di batteri? Assolutamente no se sai cosa fare, anche a costo zero

Scopriamo insieme come possiamo dire addio ai germi nelle spugnette della cucina in modo facile e veloce. Rimarrai senza parole dal risultato!

In casa, non ci pensiamo mai, ma uno dei luoghi più sporchi in assoluto è la cucina, o meglio, la spugnetta della cucina. Il motivo è facile intuirlo. Ogni giorni la utilizziamo varie volte e con lei puliamo qualsiasi tipo di residuo. La cosa migliore da fare sarebbe quella di cambiarla con frequenza.

Ovviamente, dobbiamo anche fare attenzione ad igienizzarla spesso. Perché non basta assolutamente una semplice pulizia sotto l’acqua. Siamo certi che vi abbiamo incuriosito, quindi andiamo a vedere come possiamo fare.

Spugnetta pulita e senza germi? Svelato come fare!

Tantissime persone non pensano alla spugnetta per i piatti come ad un ricettacolo di batteria, ma purtroppo lo è. Essere sempre umida certamente non aiuta, anzi. Bisognerebbe fare una pulizia profonda e approfondita periodicamente. Stando ad un recente studio il 75% delle spugne avrebbe germi della Salmonella o dell’Escherichia coli.

Questo potrebbe farci sviluppare anche delle intossicazioni alimentari, ma che cosa possiamo fare? Come primo consiglio vi diciamo di cambiare la spugna da cucina in modo frequente. Se poi emana un cattivo odore, anche dopo poco tempo, è il segnale che deve essere cambiata.

Al momento dell’acquisto ricordiamoci che le spugne in cellulosa trattengo molto più cibo rispetto a quelle in silicone. Secondo punto, puliamo la spugna giornalmente. In questo modo potremmo tenere alla lontana germi e batteri. Ultimo ma non meno importante, non lasciamola colma di acqua ma strizziamola sempre.

Passiamo adesso ai metodi per pulire la nostra cara spugna e fare in modo che i germi siano un lontano ricordo. Come primo metodo vi suggeriamo il microonde. Dopo averla sciacquata per bene ed eliminato ogni residuo di cibo, mettiamola in una ciotola con dell’acqua ed accendiamo alla massimo potenza.

Dopo un paio di minuti avremmo detto addio al99,9999% dei batteri. Lasciamola raffreddare e poi strizziamola nuovamente. Appendiamola per essere sicuri che sia completamente asciutta. Secondo consiglio, laviamola in lavastoviglie. Si sembra strano ma è possibile! In questo caso facciamo fare un lavaggio completo e poi asciughiamola con l’aria calda.

Ultimo metodo, super economico, utilizziamo l’aceto o il succo di limone. In che modo? Mettiamo a bollire una pentola con dell’acqua ed uniamo qualche goccia di uno dei due prodotti. Immergiamo la nostra spugna per due ore, come minimo. Volendo possiami anche lasciare in ammollo con aceto sale fino.

Strizziamola sempre con attenzione, finiti questi passaggi e lasciamola asciugare. Come vedi è davvero molto facile prendersi cura della nostra cara e vecchia spugna per i piatti.