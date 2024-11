Luce e gas, i migliori gestori per Altroconsumo: male Enel, sorpresa al primo

Scegliere i gestori di Luce e Gas è una questione non da poco: i migliori secondo Altroconsumo.

Quando si tratta di scegliere i gestori di Luce e Gas siamo consapevoli di dover prendere una decisione non da poco. Sappiamo tutti quanto le bollette possano incidere sull’economia domestica e non c’è da sorprendersi se, a causa dei prezzi degli ultimi tempi, molte famiglie fatichino ad arrivare a fine mese. Andiamo dunque a scoprire quali sono i migliori secondo Altroconsumo: male Enel, ecco chi c’è al primo posto.

Non tutti hanno l’abitudine di controllare nel dettaglio la bolletta quando arriva a casa, molti si limitano a pagare. Eppure, dedicando qualche minuto a leggere e comprendere le varie voci che la compongono, potremmo renderci conto che, forse, quel gestore non è conveniente come sembra o, magari, non è il più adatto a noi. Cosa ne pensa Altroconsumo?

Miglior gestore Luce e Gas secondo Altroconsumo

Non si tratta, ovviamente, solo di risparmio e prezzi. Sono diversi i fattori che concorrono a determinare se un gestore sia conveniente o meno, a partire dal rapporto qualità-prezzo fino ad arrivare alla chiarezza delle condizioni contrattuali e ai servizi che è in grado di offrire. Andiamo allora a scoprire quale, secondo Altroconsumo, si merita il primato.

Ebbene, in molti saranno sorpresi di scoprire che, nella classifica, Enel si è aggiudicata solo il 18esimo posto. Plenitude, di cui di recente si sente tanto parlare, si trova, invece, in decima posizione. A occupare il podio d’onore relativo all’anno 2024 sono, dunque, tre società in particolare.

Al terzo posto troviamo Alperia che, a quanto pare, è particolarmente apprezzata in particolar modo per il supporto in caso di problemi. Al secondo c’è Sorgenia che, secondo Altroconsumo, risulta positivamente valida dal punto di vista contrattuale. E, infine, a essere il miglior fornitore Luce e Gas del 2024 sarebbe Octopus Energy.

Come si è guadagnato questo primato? Per il suo rapporto qualità-prezzo e per l’ottimo servizio clienti che offre ai consumatori. A quanto pare, si è distinto sia per le tariffe competitive che per le sue condizioni contrattuali, che risulterebbero chiare e precise. Infine, ma non per importanza, grande rilevanza avrebbe l’impegno dimostrato a favore dell’energia sostenibile e verde. Ecco dunque ciò che è emerso dall’analisi condotta da Altroconsumo: non resta che fare la scelta che riteniamo più adatta a noi.