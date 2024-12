Lutto a Uomini e Donne, morta una leggenda del parterre: il triste annuncio

Notizia shock per Uomini e Donne, ci ha lasciati una delle leggende del parterre del dating show: il triste annuncio è un colpo al cuore per partecipanti e spettatori.

Poco prima della pausa natalizia, nel bel mezzo di tante frequentazioni, colpi di scena e polemiche, arriva una notizia che sconvolge tutto il mondo di Uomini e Donne, fatto sì di storie d’amore ma anche, e soprattutto, di esseri umani con emozioni, sentimenti e una vita.

Frequentare gli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi significa mettersi in gioco ed entrare a far parte di una famiglia, che non comprende solamente chi viene inquadrato dalle telecamere, ma anche chi lavora dietro le quinte.

Ecco perché il recente annuncio ha lasciato tutti quanti senza parole, e riempito il cuore di grande tristezza: purtroppo, ci ha lasciati un volto davvero noto di Uomini e Donne, una vera leggenda del parterre del trono over. Il cordoglio del programma e soprattutto di lei, Gemma Galgani.

Uomini e Donne, lutto al programma: ci ha lasciati questo ex-cavaliere

La triste notizia è arrivata dai familiari ed ha fatto subito il giro del web, considerando quanto fosse un volto amato del parterre di Uomini e Donne. Come riportato anche dal portale triestecafe.it, si è spento all’età di 86 anni Ennio Zingarelli, anche se non sono al momento note le cause del decesso.

In tanti ricordano ancora con affetto il percorso di Ennio a Uomini e Donne: originario di Udine, medico di professione e appassionato di studio (tanto da frequentare l’università anche in età avanzata), è riuscito a conquistare il cuore di Gemma Galgani, corteggiata per cinque mesi. Fu proprio Ennio il primo fidanzato di Gemma da Uomini e Donne, e che le permise di lasciare il programma. La festa di fidanzamento della coppia (a cui presero parte anche Gianni Sperti e Tina Cipollari) fu un momento seguitissimo anche dai fan.

Alla fine, a un passo dall’altare, la storia naufragò, con Gemma che come sappiamo è ritornata al programma ed ha vissuto altri amori; Ennio, invece, è rimasto lontano dai riflettori, anche se oggi viene ricordato ancora da tutti con molto affetto. Un grande dolore per Gemma e per tutto il programma, col web che non ha mancato di lanciare subito messaggi di cordoglio per il triste avvenimento.