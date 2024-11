Macchie di inchiostro o pennarello sui muri: eliminarle è semplice, non servono prodotti chimici

Per rimuovere le macchie di inchiostro o pennarello dai muri niente prodotti chimici: fai così.

Chiunque abbia dei bambini in casa sa bene che si tratta di un’eventualità non così rara: ritrovarsi con le pareti sporche di colori, come pennarelli o inchiostri vari. Ovviamente, a nessuno piace lasciare i muri macchiati e, di conseguenza, ci mettiamo subito all’opera con olio di gomito e prodotti specifici per cercare di risolvere il problema prima che sia troppo tardi. E se ti dicessimo che non ti servono prodotti chimici? Ecco come farle sparire in modo semplice ed efficace.

Bisogna anche ammettere che non sempre tali disastri sono da imputare ai più piccoli. A tutti può capitare di urtare una parete mentre si ha una penna o un pennarello in mano. L’importante è non farsi prendere dal panico e fare un respiro profondo: una soluzione c’è e non ci costerà né denaro né fatica. Di che s tratta?

Macchie di pennarello o inchiostro sui muri: come eliminarle

Prima di precipitarci al supermercato più vicino e mettere mano al portafoglio, meglio provare a sfruttare ciò che si ha già in casa e che, sorprendentemente, potrebbe rivelarsi la scelta più efficace. Sono diversi, infatti, i prodotti che sicuramente abbiamo a disposizione che potrebbero risolvere il problema.

Iniziamo dal dentifricio. Ebbene sì, sicuramente tutti lo abbiamo in bagno. Ciò che faremo sarà spalmarne una piccola quantità sulla zona da trattare e lasciare agire per una decina di minuti, prima di rimuovere con un panno pulito e possibilmente umido. L’inchiostro dovrebbe sparire in un lampo.

Ancora, possiamo servirci del bicarbonato, altro ingrediente jolly in casa. Ci servirà anche una spugnetta, su cui andare a riversare la polvere bianca da strofinare con delicatezza sulla macchia. Il potere abrasivo di questo prodotto dovrebbe lavorare sull’inchiostro portandolo via dalla parete.

E se vi dicessimo che anche la lacca per capelli può rivelarsi un’alleata preziosa? Dopo averla vaporizzata sulla macchia, useremo una spugnetta per strofinare la zona e, infine, un panno umido per lavare via eventuali residui. L’importante è ricordare di aprire le finestre così da evitare vapori fastidiosi.

Infine, ma non per importanza, l’alcol. Dopo averne versato una piccola quantità su di un batuffolo di cotone andremo a tamponare la macchia in modo delicato, fino a quando l’inchiostro non si sarà sciolto. Ripeteremo il procedimento fino a quando la macchia sarà del tutto sbiadita e con un panno umido porteremo via i residui.