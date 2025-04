Mai più lacrime quando sbucci le cipolle grazie ad un rimedio formidabile: ora le cucino senza problemi

Ti capita mai di piangere quando sbucci le cipolle? A me succedeva ogni volta che le facevo e non ne potevo più. Per fortuna, però, ho trovato un modo per non piangere più quando sbuccio le cipolle. Ti svelo di quale si tratta.

Le cipolle sono uno dei miei condimenti preferiti e non solo, perché amo anche mangiarle da sole, in agrodolce. Sono anzi uno dei piatti che cucinerei più spesso in assoluto se fosse per me.

Hanno un unico problema: ogni volta che le preparo finisco per piangere lacrime amare. “E come mai?” – ti starai chiedendo, quanto meno se non ti è mai capitato di tagliuzzare delle cipolle. Quando tagli una cipolla, rompi le sue cellule e inneschi una reazione chimica particolare.

All’interno della cipolla sono presenti degli enzimi, tra cui uno chiamato allinasi, che si mescolano con alcune sostanze contenenti zolfo, naturalmente presenti nel bulbo. Questo incontro genera un gas irritante che è, come avrai immaginato, la causa delle lacrime. Le varietà più pungenti, come quelle bianche, tendono a provocare una reazione più forte, mentre le cipolle rosse o dolci, coltivate in terreni più asciutti, possono causare una reazione di minore intensità.

Ma quindi cosa bisogna fare? Rassegnarsi e basta? La risposta è no, perché per fortuna ho trovato un rimedio che permette di non piangere quando si affettano le cipolle. Sto per svelarti di quale si tratta.

Come NON lacrimare quando si tagliano le cipolle: il segreto sta in questo semplice gesto

Proprio così: ci vuole davvero poco. Il trucco della nonna consiste nel mettere le cipolle in ammollo in acqua fredda per circa 10-15 minuti prima di tagliarle. L’acqua aiuta a ridurre l’emissione di enzimi volatili che causano il classico effetto lacrimogeno.

Un altro trucco che ti consiglio di applicare è bagnare la lama del coltello sia prima che durante il taglio. Il motivo è lo stesso. Ti assicuro che, se farai così, non avrai più problemi quando tagli le cipolle.

Vuoi un’altra alternativa? Te la fornisco subito. Trenta minuti prima di tagliarle, metti le tue cipolle in frigorifero. Il freddo rallenta l’attività enzimatica e quindi limita la produzione dei gas irritanti. Questo trucchetto è particolarmente utile quando devi preparare tante cipolle in una volta sola. Io lo uso quando faccio le cipolle caramellate e devo dire che mi è stato di enorme aiuto e, anzi, mi ha reso tutto quanto molto, ma molto più facile. Quindi, ti consiglio di provarci!