MasterChef Italia, stravolte tutte le regole: sorpresi anche i giudici

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia sarà caratterizzata da tante novità: cambiano le regole del cooking-show.

Le tante novità del programma, a quanto pare, hanno sorpreso gli stessi giudici. Si parte dal consueto per poi sfociare subito in alcune novità molto interessanti. Lo show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy partirà ufficialmente giovedì 12 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. E i tre giudici, Barbieri, Cannavacciulo e Locatelli, hanno già annunciato che il nuovo MasterChef presenterà al pubblico tante nuove regole ma non solo.

Cambieranno anche gli schemi soliti, le vecchie prove saranno aggiornate e muteranno anche i meccanismi più familiari al pubblico. Perché? Fondamentalmente, perché è necessario che i partecipanti dovranno affrontare sfide non prevedibili. Tutti conoscono ormai a menadito le dinamiche dello show, e perciò c’è bisogno di qualche piccola rivoluzione, in modo che i concorrenti non pensino di dover affrontare un percorso agevole o familiare.

Nei primi due episodi di MasterChef, come di consueto, ci saranno i live cooking dove gli aspiranti componenti della classe riveleranno le loro storie e il loro stile di cucina. I giudici chiederanno ai partecipanti di presentare un piatto manifesto. Chi otterrà tre sì potrà passare direttamente in Masterclass. Con due sì, invece, il concorrente andrà in “stand-by”.

Proprio nel live cooking sarà introdotta la prima grande novità nelle regole del nuovo MasterChef... Per presentare la propria ricetta, ogni concorrente avrà quaranta minuti per impostare il piatto e poi cinque minuti per ultimarlo e raccontarlo di fronte ai giudici. L’interrogato potrà anche decidere di fare “all-in“. In cosa consiste questo meccanismo?

Le nuove regole di MasterChef: all-in, mistery box con eliminazione e blind test

Gli aspiranti concorrenti, in cambio di cinque minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di dieci minuti, saranno costretti a convincere tutti e tre i giudici. Questo è l’all-in… In pratica, il cuoco giocherà per due sole possibilità: l’unanimità o l’uscita diretta dal programma.

Per la prima volta, poi, con la nuova edizione la Mystery Box potrà portare a un’eliminazione diretta. Se il piatto preparato non convincerà i giudici, il concorrente viene eliminato subito.

C’è anche una novità riguardante il blind test. I concorrenti che non hanno convinto due giudici su tre nella fase iniziale dovranno affrontare una nuova sfida, dove lavoreranno per “conquistare” il solo il giudice che li ha votati.

Infine c’è la nuova regola della “Vendetta“. Una nuova figura, detta la Vedetta, monitorerà il comportamento degli aspiranti chef anche nel dietro le quinte, valutando non solamente i piatti ma anche il modo in cui lavorano. Ecco tutte le novità annunciate. Ma la competizione potrebbe anche riservare altre sorprese!