MD, black weekend da paura: microonde di alta qualità a 49,90€

I supermercati MD hanno un’offerta davvero interessante per il Black Weekend: un microonde di una grande marca a soli 49,90 euro.

Durante il Black Weekend, i supermercati MD offriranno al pubblico numerose promozioni rilevanti. Oltre ai soliti sconti sui prodotti alimentari, ci saranno promozioni per dolci della tradizione e liquori. Si risparmierà anche sui giochi per i bimbi, i cesti di Natale, le decorazioni per le Feste, i prodotti per la casa e gli elettrodomestici.

Proprio così: MD ha previsto offerte su elettrodomestici di varia fascia di prezzo. Inclusi stufe, frigoriferi, cantinette per vini, asciugatrici e lavatrici. Tali offerte sono valide dal 19 novembre al primo dicembre 2024. E in super offerta c’è anche un microonde di qualità, venduto a soli 49,90 euro!

Abbiamo a che fare con un articolo di marca, da 20 litri, quindi adatto per tutte le famiglie di piccole e medie dimensioni. Un microonde funzionale e dal design assai elegante, con buone prestazioni in termini di riscaldamento e scongelamento. L’ideale per le Feste, quando i fornelli saranno tutti spesso occupati e bisognerà poi preoccuparsi di scaldare gli avanzi.

MD offre a 49,90 euro un microonde Samsung: occasione da non perdere Il prodotto in promozione da MD per il Black Weekend è un Samsung MS20A3010AL/ET, un microonde con doppia manopola, che permette di selezionare la potenza tra cinque livelli e di impostare il tempo di cottura fino a trentacinque minuti. Con illuminazione a LED (per controllare meglio la cottura senza aprire la porta) e molto funzionale nello scaldare i cibi con uniformità e velocità.