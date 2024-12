Mercatini di Natale Lazio: il programma completo 2024-2025

Il Natale è sempre più vicino e tutti noi vogliamo staccare la spina dedicandoci ai mercatini. Ecco quelli che puoi vedere nel Lazio. Non sono affatto pochi, anzi!

Al Natale mancano sempre meno giorni, meno di un mese se ci pensiamo. Tutti noi, piano piano, stiamo entrando in questa bellissima atmosfera che ci fa tornare bambini. Con una piccola differenza, adesso li amiamo i mercatini di Natale, da piccolo un po’ meno! Ma quali ci sono nel Lazio?

Noi oggi ti vogliamo far conoscere dove si trovano e quanto durano alcuni di loro che sono davvero imperdibili. Ti abbiamo incuriosito vero? Continua a leggere il nostro articolo e prendi nota, potrebbe essere la prossima gita fuori porta!

Nel Lazio ci sono tantissimi Mercatini di Natale: dove si trovano

Se ti trovi nel Lazio ci sono davvero un grande numero di mercatini di Natale, alcuni durano per tutto il mese di dicembre, altri solamente alcuni giorni, mentre ci sono anche quelli dedicati alla befana, quindi a gennaio del 2025. Ma una cosa accomuna tutti questi mercatini, sono belli ed hanno una atmosfera rilassante e romantica.

Noi ti consigliamo di staccare completamente la spina e, se possibile, di visitarli nel pomeriggio. Magari a pranzo vi fermata vicino a questi mercatini, un esempio é Frascati. Mangiate un panino con la porchetta, fate una passeggiata e poi vi perdere tra le varie bancarelle con il sole che inizia a tramontare.

Non male vero? Ovviamente copritevi perché è sempre dicembre ed il freddo, quando va via il sole si sente. Ma vediamo insieme dove possiamo trovare dei mercatini interessanti e per quanto tempo durano:

Frascati Christmas Village dal 20 novembre al 8 gennaio. Puoi trovarlo sulla passeggiata prima della piazza principale.

dal 20 novembre al 8 gennaio. Puoi trovarlo sulla passeggiata prima della piazza principale. Guidonia Montecelio Villaggio di Natale dal 7 dicembre al 6 gennaio. Viale Roma e Piazza del Mercato sono i luoghi del mercatino.

dal 7 dicembre al 6 gennaio. Viale Roma e Piazza del Mercato sono i luoghi del mercatino. Il fantastico castello di Babbo Natale dal 17 novembre al 6 gennaio. Si trova al castello di Lunghezza.

dal 17 novembre al 6 gennaio. Si trova al castello di Lunghezza. Mercatino di Natale Lungotevere Ripa. Solamente il 19 dicembre dalle 14 in poi.

Solamente il 19 dicembre dalle 14 in poi. Vetralla, il regno di Babbo Natale. Dal 13 settembre al 6 gennaio e si trova S.S. Cassia Km 62,200.

Come vedi ci sono diversi mercatini di Natale e molto probabilmente anche in altri piccoli paesi puoi trovare una accoglienza incredibile per questo momento magico dell’anno. Quindi non ti resta che controllare bene i vari cartelli pubblicitari e non perderti questa esperienza.

Noi ti consigliamo anche di prendere una bella cioccolata calda che rende l’atmosfera assolutamente magica! Solamente in questo modo puoi goderti pienamente il mercatino!