Meteo Natale, attesi rovesci e nevicate: le regioni colpite

Scopriamo insieme che cosa ci attende per i prossimi giorni ed in particolare per il 25 dicembre. Potremmo avere delle interessanti sorprese! Il dettaglio per regione.

Mancano davvero pochissimi giorni a Natale e siamo tutti curiosi di sapere che tempo farà. Ci sarà la neve, la pioggia, il sole? Farà freddissimo oppure no? Ecco che vi sveliamo tutto e siamo certi che in alcuni casi potresti rimanere molto sorpresi. Siete pronti a cambiamenti repentini rispetto alla giornata odierna?

Andiamo a vedere che cosa si attende per la giornata magica per eccellenza dei bambini ma anche per gli adulti, chi non ama passare del tempo in famiglia!

Natale e previsioni meteo, ecco cosa accadrà

Rispetto agli anni passati sembra che i giorni di Natale, per quanto riguarda il meteo, siano diversi! Ma iniziamo subito con il 23 ed il 24 dicembre. Arriverà una forte irruzione artico-marittima che porterà freddo nel Centro Sud Italia. Ci potranno essere piogge di forte entità ma anche nevicate per quanto riguarda l’Appennino centrale e meridionale.

Anche a quota collinare. Non si prevede, però neve in pianura o lungo le coste. Le regioni maggiormente esposte sono Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Ma arriviamo al giorno di Natale, ovvero il 25 dicembre. Negli ultimi anni abbiamo avuto un clima mite, ma come avete capito non sarà la stessa cosa.

Ci troviamo, infatti, al centro di una zona di alta pressione e di una con correnti gelide che arriva dal Polo Nord. Troveremo tempo soleggiato al Nord e sul versante tirrenico, mentre neve è prevista in Pianura Padana e nelle valli del centro durante la notte. L’aria fredda ci farà compagnia per alcuni giorni. Ci ranno precipitazioni sul versante adriatico e sulla Sicilia, anche con possibile neve.

In questo caso possono essere fenomeni molto brevi ma intensi. Il vento soffierà in modo importante nei quadranti settentrionali. Ed il 26 dicembre che cosa ci aspetta? Sembra, ma è ancora presto, ci siano temperature più miti ed una certa stabilità metereologica, ma è ancora troppo presto per scoprirlo.

Quindi ci potremmo trovare a combattere con acqua e neve, ma non in tutta Italia. L’unica cosa importante è la magia per i più piccoli e per chi ancora crede che in queste giornate la cosa principale sia l’amore verso la propria famiglia. Copritevi bene, mangiate e rilassatevi per il tempo troverete la soluzione con ombrelli, stivali e tutto quello che occorre per andare a trovare amici e parenti.