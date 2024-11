Michael Schumacher, decisione definitiva in queste ore: cosa succede

Michael Schumacher è di nuovo al centro della scena con l’ultima decisione che lo riguarda da vicino: proprio in queste ore c’è una grande novità

Il fenomeno tedesco continua ad essere uno dei piloti più amati della storia della Formula 1, nonostante siano passati ormai tantissimi anni dal suo addio. I suoi cimeli sono sempre più preziosi e vanno a ruba tra gli appassionati del settore.

Spesso il paragone con il passato nel campo sportivo porta ad un inevitabile favoritismo nei confronti di quello che è stato e che non c’è più. Come capita nella vita si tende a ingigantire l’esperienza pregressa, sminuendo il contesto presente. A volte però, non è una questione di processo psicologico o parzialismo d’analisi, ma un’effettiva constatazione della realtà. Avere a che fare con un campione come Michael Schumacher, ad esempio, non può che portare ad un paragone squilibrato con quasi chiunque. Anche l’unico pilota che è riuscito ad eguagliarlo dal punto di vista dei Mondiali portati a casa, Lewis Hamilton, non ha il suo stesso appeal e carisma.

L’attaccamento che c’è nei confronti del fenomeno di Kerpen si vede anche nella fortuna che ancora raccolgono i suoi cimeli. A proposito di questo è attesissimo il nuovo appuntamento con Giusti Aste, che si prepara ad ospitare a Formigine, il prossimo sabato 9 novembre, un’asta sportiva di grandissimo valore.

Oltre ai cimeli di Schumacher c’è anche la maglia di Maradona: l’asta delle meraviglia

L’asta ‘Maradona e lo sport’, vedrà ovviamente come principale attrazione ‘El Pibe de Oro’, con il cimelio più prezioso rappresentato dalla maglia indossata da Diego Armando Maradona durante la storica finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus del 1° settembre 1990 (anche autografata dal fuoriclasse argentino). Ovviamente saranno presenti anche altri oggetti appartenuti all’indimenticato campione argentino. Ma come detto, non ci si limita solo al calcio e a Diego, ma ci sarà la possibilità di acquistare anche dei cimeli di Michael Schumacher, tra gli altri.

Oggetti unici legati alla sua carriera in Mercedes e soprattutto al periodo Ferrari. Davvero un’occasione imperdibile per chi vuole togliersi lo sfizio di possedere qualcosa appartenuto a uno dei piloti più grandi di tutti i tempi. Il periodo che val dal 1996 al 2006, regala una vastità di oggetti preziosissimi, che non possono che arricchire un appassionato di Formula 1 e di Ferrari.